Irans Außenminister schließt rasche Wiederaufnahme von Gesprächen mit USA aus

Irans Außenminister Abbas Araghtschi hat eine rasche Wiederaufnahme der Gespräche mit den USA über das iranische Atomprogramm erneut ausgeschlossen.

Teheran brauche vor dem Entschluss darüber zunächst Zusicherungen, dass es nicht wieder von den USA angegriffen werde, sagte Araghtschi am Montag in einem Interview mit dem US-Sender CBS. „Ich denke, dass wir bei all diesen Überlegungen noch mehr Zeit brauchen“, sagte er und fügte hinzu, dass „die Türen der Diplomatie niemals zugeschlagen“ würden.

Iran könnte Schäden schnell beheben

Bereits vor wenigen Tagen hatte Araghtschi eine Rückkehr Teherans an den Verhandlungstisch dementiert. Er wies damit vorherige US-Angaben zurück, wonach weitere Verhandlungen über das iranische Atomprogramm geplant seien.

Araghtschi wurde auch zur Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) befragt, wonach der Iran bereits in einigen Monaten wieder mit der Urananreicherung beginnen könnte.

„Man kann die Technologie und die Wissenschaft der Anreicherung nicht durch Bombenangriffe auslöschen“, sagte Araghtschi dazu. Zugleich gab er zu verstehen: „Wenn der Wille auf unserer Seite vorhanden ist, wieder Fortschritte in dieser Industrie zu machen, werden wir in der Lage sein, die Schäden schnell zu beheben und die verlorene Zeit aufzuholen.“

Trump hatte am Montag erklärt, er mache dem Iran keine Angebote. „Ich biete dem Iran nichts an, im Gegensatz zu Obama“, schrieb Trump auf Truth Social mit Bezug zum früheren US-Präsidenten Barack Obama, der 2015 ein Atomabkommen mit Teheran unterzeichnet hatte. „Ich spreche auch nicht mit ihnen, da wir ihre Nuklearanlagen völlig vernichtet haben“, erklärte Trump weiter. (afp/red)