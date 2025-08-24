Logo Epoch Times

vor 7 Minuten

Selenskyj fordert Unterstützung durch westliche Truppen nach Ende des Kriegs mit Russland

vor 38 Minuten

Norwegen kündigt Millionenhilfe für Patriots aus Deutschland für die Ukraine an

vor einer Stunde

Vietnam: Hunderttausende Menschen werden wegen Taifuns in Sicherheit gebracht

vor 2 Stunden

Spendenaktion für Familie des getöteten Polizisten gestartet

vor 3 Stunden

Dresden: 21-jähriger US-Bürger mit Messer verletzt

vor 3 Stunden

Lawrow: Westliche Staaten verhindern Friedensgespräche

vor 4 Stunden

Messerstecherei am Berliner Stadtschloss: Sechs Verletzte im Krankenhaus

vor 4 Stunden

DIW-Chef Fratzscher: Deutschland schafft es nur mit Steuererhöhungen

vor 4 Stunden

Deutsche Feuerwehr jetzt in Nordspanien im Einsatz

vor 5 Stunden

Private Erfinder bei Patentanmeldungen auf dem Rückzug

Logo Epoch Times
Das humanitäre Völkerrecht verletzt

Israel: Huthi setzten vermutlich erstmals Streumunition ein

Auch der Iran hatte während des zwölftägigen Krieges mit Israel im Juni laut Amnesty International Streumunition gegen den jüdischen Staat eingesetzt und damit das humanitäre Völkerrecht verletzt.

top-article-image

Huthi-Anhänger bei einer Demonstration gegen Israel und die USA. (Archivbild)

Foto: Osamah Abdulrahman/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bei dem jüngsten Raketenangriff auf Israel hat die Huthi-Miliz nach israelischen Informationen vermutlich erstmals Streumunition eingesetzt. Eine Untersuchung habe ergeben, dass die am Freitagabend abgefeuerte Rakete höchstwahrscheinlich verschiedene weitere Sprengkörper enthielt, die bei Einschlag explodieren sollten, teilte ein Repräsentant der Luftwaffe mit.
„Dies ist das erste Mal, dass eine solche Rakete aus dem Jemen abgefeuert wird“, sagte er. Es sei jedoch wichtig zu betonen, dass Israels Luftverteidigung in der Lage sei, Munition dieser Art abzuwehren.
Die Huthi hatten am Freitagabend mitgeteilt, sie hätten erneut den internationalen Flughafen bei Tel Aviv angegriffen. Auch in der Küstenmetropole Tel Aviv gab es Raketenalarm. Die Rakete war aber laut Armee noch in der Luft zerbrochen. Ein Raketenteil war nach Medienberichten in einem Ort in der Nähe des Flughafens eingeschlagen.

Huthi-Verbündeter Iran setzte auch Streumunition ein

Nach Angaben von Amnesty International hatte auch der Iran während des zwölftägigen Krieges mit Israel im Juni Streumunition gegen den jüdischen Staat eingesetzt und damit das humanitäre Völkerrecht verletzt.
Mehr dazu
Seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 greifen Mitglieder der Huthi-Miliz im Jemen Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen an – als Ausdruck ihrer Solidarität mit der islamistischen Hamas.
Israels Luftwaffe reagierte darauf bereits häufiger mit Luftangriffen auf Ziele der Miliz im Jemen. Sowohl die Huthi-Miliz als auch die Hamas im Gazastreifen sind Verbündete des Irans. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.