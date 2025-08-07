Israelischer Botschafter in Frankreich: „Ein Palästinenserstaat wäre die Belohnung für das Hamas-Massaker“

In Kürze:

Nach Emmanuel Macrons Ankündigung, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, folgten Großbritannien und Kanada dem Beispiel Frankreichs rasch. Für den israelischen Botschafter in Frankreich eröffnet diese Initiative jedoch keineswegs eine Perspektive für Frieden. Seiner Ansicht nach stellt dieser Schritt eher einen „historischen Fehler” des französischen Staatspräsidenten dar.

Botschafter Joshua Zarka erklärt im Interview mit der französischen Epoch Times, warum die Gründung eines palästinensischen Staates seiner Meinung nach in den letzten Jahrzehnten mehrfach gescheitert ist.

Zudem kommentiert der Diplomat die Enthüllungen aus in Gaza gefundenen Dokumenten, die angebliche geheime Kontakte zwischen dem französischen Geheimdienst und der Hamas belegen. Er analysierte die Berichterstattung über den Gaza-Konflikt in den westlichen Medien und wirft ihr eine progressive ideologische Tendenz vor.

Nach Emmanuel Macrons Ankündigung, im September einen Staat Palästina anzuerkennen, deuteten Großbritannien und Kanada an, dasselbe zu tun. Ist Frankreich für diesen Dominoeffekt verantwortlich?

Ja, Frankreich hat intensive diplomatische Anstrengungen unternommen, um andere Länder zu überzeugen, sich dieser Initiative anzuschließen. Es war klar, dass Frankreich die Last dieser Entscheidung nicht allein tragen wollte und daher die Verantwortung für diesen historischen Fehler teilen wollte.

US-Präsident Donald Trump äußerte nach Macrons Ankündigung, seine Aussage habe „kein großes Gewicht“. Doch nachdem Kanada ebenso die Anerkennung eines palästinensischen Staates angekündigt hatte, kündigte er an, ein kanadisches Handelsabkommen möglicherweise aufzukündigen. Haben die USA Ihrer Meinung nach die Tragweite des französischen Vorgehens unterschätzt?

Nein, denn selbst wenn Kanada, Großbritannien oder andere Länder die gleiche Position wie Frankreich einnehmen, wird dies letztlich keinen wirklichen Einfluss auf die Gründung eines palästinensischen Staates haben. Das Einzige, was zählt, sind direkte Verhandlungen zwischen uns und den Palästinensern.

Und solange die Palästinenser nicht ganz einfache Grundbedingungen akzeptieren – das Ende des Krieges, die Freilassung unserer Geiseln oder eine gründliche Reform der Palästinensischen Autonomiebehörde –, wird keine internationale Anerkennung, weder von Frankreich noch von einem anderen Land, die geringste Bedeutung haben.

Obwohl Sie glauben, dass Emmanuel Macrons Entscheidung letztlich keine konkreten Konsequenzen haben wird, bezeichnen Sie sie dennoch als „historischen Fehler“. Warum?

Erstens muss man bedenken, dass es nicht Israel ist, das davon überzeugt werden muss, in Frieden mit den Palästinensern zu leben. Wir haben ihnen bereits viermal die Gründung eines Staates vorgeschlagen. Jedes Mal lehnte die Palästinensische Autonomiebehörde ab: dreimal unter Jassir Arafat und ein viertes Mal unter Mahmud Abbas.

Noch vor Kurzem, während der ersten Amtszeit von Präsident Trump, legten die Vereinigten Staaten den sogenannten „Deal des Jahrhunderts“ vor – einen Friedensplan, der auch die Gründung eines palästinensischen Staates vorsah. Israel akzeptierte ihn erneut, die Palästinenser lehnten ihn jedoch erneut ab.

Der französische Präsident Emmanuel Macron und der israelische Botschafter in Frankreich, Joshua Zarka, am 14. November 2024 bei einem Fußballspiel zwischen Frankreich und Israel. Foto: FRANCK FIFE/AFP

Das eigentliche Problem – und das ist äußerst beunruhigend – besteht darin, dass die Regierungen Frankreichs, Großbritanniens und Kanadas sich nicht nur weigern zuzugeben, dass die Palästinenser die Aussicht auf einen Staat als Teil eines Friedensprojekts systematisch ablehnen, sondern auch lieber Druck auf Israel ausüben, und das, nachdem wir den unmenschlichsten und barbarischsten Angriff unserer jüngeren Geschichte erlitten haben. Es besteht ein grundlegender Unterschied zwischen der Anerkennung eines palästinensischen Staates vor und nach dem 7. Oktober.

Die damit ausgesandte Botschaft ist verheerend: Es kommt einer Belohnung der Barbarei gleich und impliziert, dass die Gewalt und der Terror der Hamas-Terroristen funktioniert haben. Alle Regierungen, die nach dem 7. Oktober einen palästinensischen Staat anerkennen, werden daher keine Rolle mehr im Nahen Osten spielen, solange Israel an dem Prozess beteiligt ist.

Die UN-Konferenz zum israelisch-palästinensischen Konflikt endete am 30. Juli mit der Unterzeichnung des „New Yorker Appells“. Darin betonen die unterzeichnenden Außenminister ihr „unerschütterliches Bekenntnis zur Vision einer Zweistaatenlösung“ und fordern den Ausschluss der Hamas. Sie halten es für „wichtig, den Gazastreifen mit dem Westjordanland unter der palästinensischen Autonomiebehörde zu vereinen“. Warum ist ein palästinensischer Staat ohne Hamas, der aber unter der Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde steht, Ihrer Ansicht nach keine praktikable Lösung?

Neben den wiederholten konkreten Vorschlägen zur Staatsgründung ist es wichtig, daran zu erinnern, dass die Palästinenser bereits 2005 die Möglichkeit hatten, ein eigenes Land aufzubauen, als sie sich einseitig aus dem Gazastreifen zurückzogen.

Damals stellten sie das Gebiet unter die ausschließliche Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde. Ariel Sharon, der damalige Premierminister Israels, erklärte dazu vor den Vereinten Nationen:

„Diese Woche verließ der letzte israelische Soldat den Gazastreifen und die Militärherrschaft in der Region endete. Israel hat seine Bereitschaft zu schmerzhaften Zugeständnissen gezeigt, um den Konflikt mit den Palästinensern zu beenden. Nun sind die Palästinenser an der Reihe, ihren Wunsch nach Frieden zu zeigen. Das Ende der israelischen Kontrolle und Verantwortung im Gazastreifen ermöglicht es ihnen nun, ihre Wirtschaft zu entwickeln und eine friedensorientierte, entwickelte und freie Gesellschaft aufzubauen, die auf Recht, Transparenz und Demokratie basiert.

Doch was haben sie daraus gemacht? Anstatt diese historische Chance zu nutzen, wurde Gaza rasch zu einer Raketenabschussrampe für Israel, die unter der Kontrolle der Hamas stand.

Dieselbe Logik wiederholte sich im Westjordanland. Nach den Osloer Abkommen zog sich Israel aus mehreren Gebieten zurück, die ebenfalls der palästinensischen Autonomiebehörde unterstellt wurden. Was sahen wir? Die Errichtung terroristischer Stützpunkte.

Kann man also allen Ernstes daran zweifeln, was geschehen wird, wenn Israel heute der Ausrufung eines palästinensischen Staates unter Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde zustimmen würde?

Darüber hinaus ist die Palästinensische Autonomiebehörde nicht in der Lage, Frieden zu schaffen, da sie völlig von Korruption durchsetzt ist. Dies beginnt bei ihrem selbsternannten Präsidenten Mahmud Abbas, der 2006 für eine vierjährige Amtszeit gewählt wurde, die auch heute noch, fast zwanzig Jahre später, andauert.

Abbas ist heute Multimillionär und reist sogar mit einem Privatjet, der ihm gehört. Kann irgendjemand ernsthaft glauben, dass ein solches Vermögen durch etwas anderes als Korruption angehäuft worden sein könnte?

Das Beispiel der Familie Arafat ist ebenso aufschlussreich. Zahwa Arafat, die Tochter von Jassir Arafat, dem ehemaligen Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde, besitzt ein Vermögen von schätzungsweise 8 Milliarden Dollar, das sie aus der „Hilfe ihres Vaters für die Palästinenser“ geerbt hat. Es ist offensichtlich, dass ein solcher Reichtum nicht aus dem Gehalt eines politischen Führers stammen kann, geschweige denn aus dem eines Terroristen.

Die Aussicht auf einen palästinensischen Staat unter der Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde kann nur zum Scheitern führen.

Israel wird vorgeworfen, Krieg statt Frieden zu suchen. Wenn, wie Sie behaupten, nicht Israel davon überzeugt werden muss, in Frieden mit den Palästinensern leben zu wollen, wie wollen Sie diese dann davon überzeugen, dass Sie wirklich zum Frieden bereit sind?

Zusätzlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, sollte die Palästinensische Autonomiebehörde auch in den Schulen eine friedensorientierte Erziehung und friedensorientierte Werte vermitteln.

Die Realität sieht jedoch ganz anders aus: Seit ihrer Gründung vor 30 Jahren hat sie Kindern, von denen die meisten heute Erwachsene sind, eine regelrechte Kultur des Todes und des Terrorismus eingeflößt, und zwar durch Bildungsinhalte, die zu Gewalt aufstacheln, Angriffe verherrlichen und zum Dschihad ermutigen.

Und das sind nicht bloße Slogans. Palästinensische Schulbücher beispielsweise vermitteln Textverständnis durch Geschichten, die Bombenanschläge verherrlichen, in denen Palästinenser „feindlichen Soldaten die Kehle durchschneiden“ oder „Sprengstoffgürtel tragen“. In Mathematik geht es bei manchen Übungen sogar darum, die Zahl der Selbstmordattentäter zu zählen.

Solange dieses System nicht grundlegend reformiert wird, bleibt jede Aussicht auf Frieden eine Illusion.

Mahmud Abbas, der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, erklärte sich im vergangenen Juni bereit, die Schulbücher zu reformieren und zum Terrorismus aufrufende Reden zu entfernen. Er erklärte außerdem: „Erstmals werde ich die Anschläge vom 7. Oktober verurteilen, die sofortige Freilassung der Hamas-Geiseln fordern, ihre Entwaffnung und ihren Ausschluss aus der Verwaltung des Gazastreifens verlangen […], mich zur Organisation von Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Jahr 2026 verpflichten und von der Entmilitarisierung des palästinensischen Staates ausgehen.“ Diese Bedingungen hatte Benjamin Netanjahu 2009 in seiner Rede für die Erwägung der Gründung eines solchen Staates gestellt. Heißt das, Sie glauben nicht an die Redlichkeit der Gegenpartei?

Versprechen sind nur für diejenigen bindend, die sie glauben. Diese Sequenz erinnert mich auf eine ebenso beunruhigende wie verstörende Weise an die historische Episode des Münchner Abkommens, das am 30. September 1938 von Großbritannien und Frankreich mit Nazi-Deutschland in der illusorischen Hoffnung unterzeichnet wurde, um jeden Preis Frieden zu erreichen.

Dieser Kompromiss sollte Hitlers gesamtdeutsche Forderungen beschwichtigen und ermächtigte den Führer, der Österreich bereits im März 1938 annektiert hatte, das Sudetenland zu annektieren, ohne dass auch nur die Tschechoslowakei, obwohl ihre territoriale Integrität direkt betroffen war, zu den Verhandlungen eingeladen wurde.

Zurück in London hielt Neville Chamberlain triumphierend das Dokument hoch, das er mit Hitler unterzeichnet hatte, und verkündete, es bringe „Frieden für unsere Zeit“. Churchill erwiderte: „Sie hatten die Wahl zwischen Krieg und Schande. Sie haben sich für die Schande entschieden, und Sie werden Krieg haben.“

Wenige Monate später, im März 1939, verletzte Hitler offen das Münchner Abkommen und vollendete die Zerstückelung der Tschechoslowakei. Im September desselben Jahres marschierte er in Polen ein und löste damit den Zweiten Weltkrieg aus.

Israelische Medien haben die mutmaßliche Existenz geheimer Kontakte zwischen Frankreich und der Hamas aufgedeckt. Dabei stützen sie sich auf in Gaza gefundene Dokumente über ein Treffen, das am 16. Oktober 2020 in Katar stattgefunden haben soll. Den Unterlagen zufolge sei die Initiative für diesen geheimen Dialog von Paris ausgegangen – zu einer Zeit, als französische Vertreter Kritik an der US-Politik im Nahen Osten äußerten. Ein hochrangiger Vertreter des französischen Geheimdienstes habe dort erklärt, er handle „mit Zustimmung von Präsident Macron” und betonte die historische Verbundenheit Frankreichs mit dem „palästinensischen Kampf”. Zwei führende Hamas-Persönlichkeiten hätten mit der Bekräftigung reagiert, ihren „hundertjährigen Widerstand bis zum Sieg” fortzusetzen. Sie versprachen die Niederlage der „zionistischen Entität”. Auf Nachfrage dementierte dies ein Sprecher des französischen Außenministeriums. Er bezeichnete diese Informationen als „unbegründete Anschuldigungen“. Sind diese Dokumente echt oder handelt es sich um Fälschungen, die die französische Regierung diskreditieren sollen?

Ich kann dazu nur sagen, dass es sich hierbei um Geheimdienstinformationen handelt und nicht um offiziell veröffentlichte Dokumente. Was ich jedoch bestätigen kann, ist, dass in den Hamas-Tunneln eine sehr große Zahl von Dokumenten entdeckt wurde.

Dazu gehören interne Berichte über Treffen zwischen ihren Vertretern und Delegierten aus verschiedenen Ländern, in Katar und anderswo. Diese Dokumente, die von der Hamas selbst für ihre Führung in Gaza verfasst wurden, stellen daher eine Tatsache dar.

Die andere Frage kann ich leider nicht direkter beantworten, da es sich hier um Informationen und nicht um offizielle Stellungnahmen handelt.

Derzeit tobt ein Informationskrieg über die Existenz einer Hungersnot im Gazastreifen. So spricht der französische Außenminister Barrot von „einem Todeslager, in dem die Leichen die Narben des Hungers tragen“. Israel behauptet dagegen, es gebe „keine Hungersnot“, sondern die Hamas würde die Lage der Palästinenser „absichtlich verschlimmern“, indem sie versuche, „Hilfslieferungen zu behindern“. Am 28. Juli sagte Trump: „Nach dem, was wir im Fernsehen sehen, sehen diese Kinder sehr hungrig aus“, bevor er gestern betonte, die humanitäre Krise sei von der Hamas verursacht worden. Die Titelseite der „New York Times“ vom 25. Juli mit der Schlagzeile „Die Bewohner des Gazastreifens verhungern“ und dem Bild des 18 Monate alten Mohammed Zakaria al-Mutawaq mit seinem verhungernden Körper ging um die Welt. Unter Druck gab die amerikanische Tageszeitung am 29. Juli schließlich zu, das Foto eines Kindes verwendet zu haben, das tatsächlich an Vorerkrankungen litt. Was sagen Sie dazu?

Wir erleben heute einen besorgniserregenden Verfall professioneller journalistischer Standards. Zeitungen, die einst Vertrauen erweckten, wie „Le Monde“ und andere große Publikationen, sind zu Propagandamedien geworden und haben ihre eigentliche Aufgabe aufgegeben: die Berichterstattung über zuverlässige und verifizierte Fakten. Diese Medien spiegeln die ideologische Ausrichtung jener progressiven Regierungen wider, die sich für die Anerkennung eines palästinensischen Staates einsetzen.

Das Beispiel der „New York Times“ ist aufschlussreich. Diese Falschinformation wurde auf der Titelseite veröffentlicht, während die Richtigstellung diskret ans Ende des Artikels verschoben wurde, außerhalb der Reichweite der meisten Leser. Auf X wurde sie nicht einmal vom Hauptkonto des Medienunternehmens mit 55 Millionen Abonnenten weiterverbreitet, sondern von einem Zweitkonto für Öffentlichkeitsarbeit – mit nur 89.000 Abonnenten. In Frankreich nahm „Le Monde“ ihrerseits keine Richtigstellungen vor.

Darüber hinaus ist es wichtig, auf die organisierte Finanzierung von Desinformation hinzuweisen, insbesondere durch Katar, den Hauptfinanzier der Muslimbruderschaft und des politischen Islam. Seit Jahren nutzt dieser Staat seine Gelder für eine groß angelegte Propagandakampagne gegen Israel und finanziert sogar Politiker und Medien in Europa und anderswo.