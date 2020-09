Italien: Patt bei Regionalwahlen – Rechter Erdrutschsieg in Venezien, Linke kann Toskana halten

Das Parlament wird kleiner, die „Fünf Sterne“ schreiten weiter der Bedeutungslosigkeit entgegen, derweil wird das wohlhabende Venezien zur Musterregion für die Rechte. Die Linke verliert die Region Marken, kann bei den Regionalwahlen aber ihre Hochburgen halten.

Am Montag (21.9.) fanden in sieben Regionen Italiens Regionalwahlen statt. Dazu kamen Kommunalwahlen in einzelnen Gemeinden des Piemont, der Lombardei und Latiums sowie ein landesweites Verfassungsreferendum. Der Chef der rechtsgerichteten Lega, Matteo Salvini, hoffte auf einen Sieg, der so überzeugend ausfallen würde, dass in weiterer Folge das Zweckbündnis zwischen Sozialisten und linkspopulistischer „Fünf Sterne“-Bewegung, das seit einem Jahr in Rom regiert, zerbrechen würde. Bereits zuvor hatte das von ihm geführte Bündnis den Linksparteien mehrere Regionen abnehmen können – alleine neun Regionen waren in den vergangenen Jahren nach rechts gekippt.

Verfassungsreferendum als Trostpflaster für Fünf Sterne

Dieses Ziel hat das Rechtsbündnis verfehlt. Zwar gelang es, in der Region Marken mit dem Kandidaten der „Fratelli d’Italia“, Francesco Acquaroli, erstmals seit 25 Jahren die Rechte ans Ruder zu bringen.