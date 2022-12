Justizausschuss startet Ermittlungen gegen FBI – Vize-Direktor tritt zurück

Das FBI-Siegel vor dem Hauptquartiergebäude in Washington, D. C. Foto: YURI GRIPAS/AFP über Getty Images

Erst kürzlich haben die Republikaner eine Untersuchung gegen das FBI angekündigt und dazu bestimmte Verantwortliche der Behörde zur Mitarbeit aufgefordert. Während sämtliche Anfragen der Republikaner bislang auf taube Ohren stießen, wird das Eis für das FBI mit der Verschiebung der Mehrheit im Repräsentantenhaus zunehmend dünner.

Der stellvertretende FBI-Direktor, Steven D’Antuono, hat am 2. Dezember seinen Rücktritt bekannt gegeben. Die Nachricht kam nur wenige Wochen, nachdem die Republikaner im Justizausschuss des Repräsentantenhauses den Vize-Direktor und neun weitere FBI-Mitarbeiter zur „sofortigen Stellungnahme“ aufgefordert hatten. Bei den Ermittlungen geht es darum, die politische Voreingenommenheit der Behörde zu untersuchen.

In einem Beitrag auf seinem LinkedIn-Profil schrieb D’Antuono: „Nach 26 Jahren und 10 Monaten beim FBI habe ich mich entschieden, in den Ruhestand zu gehen“, so der Vize-Direktor des FBI. „Gestern war mein letzter Tag.“

Er begründete die Entscheidung damit, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wolle. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen. „Es ist äußerst schwierig, sich von der Mission und den wunderbaren Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, zu verabschieden.“ Aber es sei an der Zeit, die Zügel an die nächste Generation von FBI-Mitarbeitern zu weiterzugeben, sagte er.

FBI ignorierte bislang alle Anfragen des Justizausschusses

In einem Schreiben an FBI-Direktor Christopher Wray vom 12. November schrieben die Abgeordneten des Justizausschusses: „In den vergangenen 21 Monaten haben wir mehrere Anfragen nach Informationen und Dokumenten über Operationen und Aktionen des Federal Bureau of Investigation gestellt. Bis heute haben Sie diese Anfragen ignoriert oder nicht ausreichend beantwortet“, heißt es im Brief.

„Bitte seien Sie sich bewusst, falls Sie unsere Anfragen bis zum 118. Kongress noch nicht beantwortet haben, der Ausschuss gezwungen sein könnte, ein Zwangsverfahren einzuleiten, um das benötigte Material zu erhalten.“

Bisher hat der Ausschuss mindestens 42 Beamte der Biden-Regierung um eine Stellungnahme gebeten, darunter Mitarbeiter des Justizministeriums, des Bildungsministeriums, des Ministeriums für Innere Sicherheit und des Weißen Hauses.

Untersuchung über Joe Bidens Beteiligung an den Auslandsgeschäften seines Sohnes

Darüber hinaus hat das House Oversight Committee (Aufsichtsausschuss) Ermittlungen gegen US-Präsident Joe Biden hinsichtlich seiner mutmaßlichen Beteiligung an den Auslandsgeschäften seines Sohnes Hunter angekündigt.

Auf einer Pressekonferenz am 17. November, bei der die Untersuchung angekündigt wurde, sagte der neue Vorsitzende des Oversight Committees James Comer, es seien Beweise gefunden worden, die darauf hindeuten, dass Biden über seine Beteiligung an diesen Geschäften gelogen habe.

„Im Rahmen unserer Untersuchung liegen uns Beweise dafür vor, dass die Finanzen, Kreditkarten und Bankkonten von Hunter und Joe Biden vermischt genutzt, wenn nicht sogar geteilt wurden“, so Comer.

Biden zeigte sich am 9. November jedoch unbeeindruckt von der Möglichkeit solcher Ermittlungen.

Auf die Frage, was er den Republikanern, die gegen seine Familie ermitteln wollen, sagen würde, witzelte er: „Viel Glück im letzten Schuljahr, wie mein Trainer zu sagen pflegte.“

Auf Anfrage von Epoch Times kommentierte das FBI D’Antuonos Rücktritt per E-Mail mit den Worten: „ADIC Steven D’Antuono hat sich entschieden, nach fast 27 Jahren Dienst beim FBI in den Ruhestand zu gehen.“

Dieser Artikel erschien im Original theepochtimes.com unter dem Titel: Top FBI Official Steps Down as Republicans Prepare to Probe Into Bureau (deutsche Bearbeitung nh)