Melania spricht über Anschläge auf Donald Trump: „Etwas hat über ihn gewacht“

Die ehemalige First Lady, Melania Trump, glaubt, dass Gott über den 45. Präsidenten wacht. Ihr zufolge war es eine göttliche Intervention, die den ehemaligen Präsidenten Donald Trump vor den zwei jüngsten Anschlägen auf sein Leben bewahrt hat.

„Ich denke, beide Ereignisse waren wirklich Wunder, wenn man darüber nachdenkt“, sagte Melania Trump in einem Interview mit „Fox & Friends“, einer Sendereihe des US-Fernsehsenders „Fox“. Das Interview wurde am 26. September ausgestrahlt.

Bei ihren Überlegungen zur Kundgebung am 13. Juli in Pennsylvania, bei der eine Kugel das rechte Ohr des ehemaligen Präsidenten streifte, bemerkte sie, dass er „nicht mehr bei uns sein könnte“, wenn er seinen Kopf nur „ein kleines Stück“ in die falsche Richtung gedreht hätte.

Als die ehemalige First Lady von dem Attentatsversuch erfuhr, arbeitete sie gerade und hatte die Liveübertragung der Kundgebung ihres Mannes im Hintergrund laufen.

„Ich bin zum Fernseher gerannt, habe ihn zurückgespult und mir die Bilder angesehen“, sagte sie und bemerkte, dass sie nur ein paar Minuten zu spät dran war.

Sie führte die Tatsache, dass sie den Angriff nicht live miterlebt hatte, darauf zurück, dass etwas „über sie wachte“.

Als Melania Trump ihren Mann am Boden liegen sah und nicht wusste, was passiert war, versuchte sie, ihn auf seinem Handy anzurufen. Er ging nicht ran.

Auch der Secret Service war zunächst nicht erreichbar. Als sie schließlich Kontakt aufnahm, wurde der ehemalige Präsident gerade ins Krankenhaus gebracht. Zu diesem Zeitpunkt konnte sie mit ihm sprechen und sich vergewissern, dass es ihm gut ging.

Melania Trump beschrieb auch ihr erstes Gespräch mit ihrem Sohn Barron über den Angriff.

„Er war draußen beim Sport und kam dann schnell herein, und [es] war sehr, sehr schwierig“, sagte sie.

“Etwas hat über ihn gewacht“

Wochen später, am 15. September, war die ehemalige First Lady in New York, als sie durch Medienberichte von einem zweiten Attentat auf ihren Ehemann erfuhr, während er im Trump International Golf Club in West Palm Beach Golf spielte.

„Als ich es im Fernsehen sah, rief ich wieder an und es ging ihm gut, weil der Secret Service großartig war. Die Leute, die bei ihm waren, waren fantastisch“, sagte sie.

Sie fügte aber hinzu, dass sie glaube, dass vielleicht auch jemand anderes ihren Ehemann beschützte.

„Ich glaube, dass etwas über ihn gewacht hat“, sagte sie. „Ich glaube … es ist fast so, als ob das Land ihn wirklich braucht.“

„Dass Gott vielleicht sein Leben verschont?“, fragte Moderatorin Ainsley Earhardt.

„Ja“, sagte Melania Trump.

Auf die Frage, warum ihr Ehemann ins Visier genommen wird, sagte die ehemalige First Lady, dass sie dies angesichts des aktuellen politischen Klimas nicht besonders überraschend finde.

„Ist es nicht schockierend, dass all diese ungeheuerliche Gewalt gegen meinen Ehemann gerichtet ist – insbesondere, dass wir hören, wie die Führer der Oppositionspartei und der Mainstream-Medien ihn als Bedrohung für die Demokratie brandmarken und ihn mit abscheulichen Worten beschimpfen?“, fragte sie.

„Sie [sind] nur dabei, eine vergiftete Atmosphäre zu schüren und all diesen Menschen, die ihm schaden wollen, Macht zu verleihen. Das muss aufhören. […] Das Land muss sich vereinen.“

Das Interview war das erste der ehemaligen First Lady seit zwei Jahren und diente der Bewerbung ihres neuen Buches „Melania“.