Klimaaktivisten um Thunberg blockieren Hauptstraße von Oslo und fordern Ölausstieg

Klimaaktivisten um die Schwedin Greta Thunberg haben in der norwegischen Hauptstadt Oslo eine zentrale Verkehrsader und den Eingang zu einer Filiale der Bank DNB blockiert.

Mehr als hundert Aktivisten seien an der Aktion beteiligt gewesen, sagte der Einsatzleiter der Osloer Polizei am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. 16 von ihnen hätten die Bank betreten, seien aber gebeten worden, das Gebäude zu verlassen. Festnahmen gab es demnach keine.

Aktivisten der Umweltbewegung Extinction Rebellion sitzen während einer Protestaktion am 21. August 2025 in Oslo auf einer Straße. Greta Thunberg und mehr als 100 Klimaaktivisten blockierten am Donnerstag die Hauptstraße von Oslo und eine Bankfiliale, um von Norwegen ein Ende seiner Ölindustrie zu fordern, wie Polizei und Organisatoren mitteilten. Foto: JAVAD PARSA/NTB/AFP via Getty Images

Ein Aktivist der Umweltbewegung Extinction Rebellion hält ein Schild mit der Aufschrift „Oil Kills“ hoch, während er von der Polizei während einer Protestaktion am 21. August 2025 in Oslo vom Gelände der norwegischen Bank DNB entfernt wird. Foto: JAVAD PARSA/NTB/AFP via Getty Images

Thunberg und die Bewegung Extinction Rebellion fordern das Ende der Förderung fossiler Brennstoffe. Der DNB werfen sie vor, massiv in die Öl- und Gasindustrie zu investieren.

Thunberg und ihre Mitstreiter haben für die gesamte Woche Protestaktionen in Norwegen angekündigt. Am Montag hatten sie bereits die Zufahrtstraße und den Wasserweg zu einer Ölraffinerie bei Bergen blockiert.

Norwegen ist der wichtigste Öl- und Gasproduzent Europas und seit Russlands Angriff auf die Ukraine Deutschlands wichtigster Energielieferant.

Die Produktion soll in den kommenden Jahren beibehalten werden. (afp/red)