Extinction Rebellion
Klimaaktivisten um Thunberg blockieren Hauptstraße von Oslo und fordern Ölausstieg
Mehr als hundert Aktivisten um die Schwedin Greta Thunberg haben in Oslo eine zentrale Verkehrsader und den Eingang zu einer Filiale der Bank DNB blockiert. Am Montag hatten sie bereits die Zufahrtstraße und den Wasserweg zu einer Ölraffinerie bei Bergen blockiert.
Artikel teilen
Lesedauer: 2 Min.
Lesedauer: 2 Min.
Klimaaktivisten um die Schwedin Greta Thunberg haben in der norwegischen Hauptstadt Oslo eine zentrale Verkehrsader und den Eingang zu einer Filiale der Bank DNB blockiert.
Mehr als hundert Aktivisten seien an der Aktion beteiligt gewesen, sagte der Einsatzleiter der Osloer Polizei am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. 16 von ihnen hätten die Bank betreten, seien aber gebeten worden, das Gebäude zu verlassen. Festnahmen gab es demnach keine.
Thunberg und die Bewegung Extinction Rebellion fordern das Ende der Förderung fossiler Brennstoffe. Der DNB werfen sie vor, massiv in die Öl- und Gasindustrie zu investieren.
Thunberg und ihre Mitstreiter haben für die gesamte Woche Protestaktionen in Norwegen angekündigt. Am Montag hatten sie bereits die Zufahrtstraße und den Wasserweg zu einer Ölraffinerie bei Bergen blockiert.
Norwegen ist der wichtigste Öl- und Gasproduzent Europas und seit Russlands Angriff auf die Ukraine Deutschlands wichtigster Energielieferant.
Die Produktion soll in den kommenden Jahren beibehalten werden. (afp/red)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.