Krisen rund um Kanzler Kurz: Korruptionsvorwürfe und 2500 schlüpfrige Fotos auf Handy von Intimus

„Kriegst alles, was du willst“

Innerhalb der österreichischen Bundesregierung herrscht reges Postengeschacher. Das zeigen durchgestochene Protokolle von Chats zwischen Kanzler Kurz und einem seiner engsten Vertrauten. Aber nicht nur das, es traten auch Peinlichkeiten zutage.

In der österreichischen Bundesregierung zieht eine Krise auf. Bundeskanzler Sebastian Kurz sieht sich Korruptionsvorwürfen ausgesetzt – aber nicht nur das. Textnachrichten eines Vertrauten von Kurz gelangten an die Öffentlichkeit, die von Absprachen zeugen, wie Posten in staatsnahen Betrieben besetzt wurden. Darüber hinaus wurden Schmuddelfotos vom Diensthandy des Intimus von Kurz geleakt.

Im Zentrum der Affäre steht der Chef der österreichischen Staatsholding (ÖBAG) der ein wichtiger Gefolgsmann des 34-jährigen Kanzlers ist. Der Intimus von Kurz war viele Jahre im Finanzministerium tätig, zuerst als Kabinettschef, dann als Generalsekretär. Als solcher bekam er 2017 den Auftrag, die ÖBAG von einer GmbH in eine Aktiengesellschaft zu verwandeln und Posten mit der FPÖ zu verhandeln. Er verantwortete die Erstellung des dafür nötigen Gesetzes, arbeitete an der Ausschreibung für den Vorstand mit, suchte den Aufsichtsrat aus, der diesen Vorstand wählte – der letztlich er selbst wurde.

Viele Schritte auf dem Weg dorthin, das legen die publik gewordenen Chatprotokolle nahe, sollen mit dem damaligen Kanzleramtsminister und heutigen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sowie mit Kurz abgesprochen worden sein.

Kanzler Kurz schrieb in einem der durchgesickerten Chats: „Kriegst alles, was du willst“, worauf der ÖBAG-Chef antwortete: „Ich bin so glücklich :-))), ich liebe meinen Kanzler“.

Kanzler Kurz hat sich bereits gegen die Korruptionsvorwürfe gewehrt. Er werde es „niemals akzeptieren“, wenn ihm Korruption oder strafrechtlich relevante Handlungen unterstellt werden, sagte Kurz in Beantwortung einer Dringlichen SPÖ-Anfrage im Bundesrat Ende März. „Ich werde mir das nicht gefallen lassen.“

2500 schlüpfrige Bilder auf Handy entdeckt

Die Korruptionsaffäre hat aber noch einen unangenehmen Nebenschauplatz. Auf dem Diensthandy des Kurz Intimus wurden offenbar 2500 schlüpfrige Fotos mit Penes gefunden.

Der Politaktivist Rudi Fußi hat die Debatte auf Twitter losgetreten. Er schrieb: „2500 Schwanzpics auf einem Diensthandy. Österreichische Beidldatenbank AG oder was heisst ÖBAG?“

Wie die brisanten Bilder überhaupt an die Öffentlichkeit gelangten, ist noch unklar. Das Abgreifen der Daten geht aber auf die Beschlagnahmen zurück, welche die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) infolge der Ibiza-Affäre gemacht hat. Unter anderem wurden auch Mobiltelefone konfisziert.

Die Affäre ist inzwischen zu einem Fall für die Justiz geworden. Die Handy-Bilder werden von der WKStA überprüft. Ermittelt wird auch, wie die Fotos aus der Untersuchungsakte überhaupt geleakt werden konnten. (oz)

