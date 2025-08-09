Union zerstritten wegen Kurswechsel in der Israel-Politik – Kanzleramt: Grundlinien bleiben unverändert
Protestaktion
Londoner Polizei: Über 360 Festnahmen bei Protest für verbotene pro-palästinensische Gruppe
Die Gruppe Palestine Action ist seit Anfang Juli in England verboten – sie war in einen Luftwaffenstützpunkt eingedrungen und hatte einen Schaden von über 8 Millionen Euro verursacht. Nun gab es eine Protestaktion gegen das Verbot.
Artikel teilen
Lesedauer: 3 Min.
Lesedauer: 3 Min.
Bei Protesten zur Unterstützung der in Großbritannien als Terrororganisation eingestuften pro-palästinensischen Gruppe Palestine Action hat die Polizei in London mehr als 360 Menschen festgenommen.
365 Menschen seien wegen der „Unterstützung einer verbotenen Organisation“ festgenommen worden, erklärte die Polizei am Samstag. Sieben Menschen seien wegen anderer mutmaßlicher Vergehen festgenommen worden, darunter wegen Angriffen auf Polizisten.
Es dürfte eine der höchsten Zahlen von Festnahmen bei Protesten an einem Tag in der britischen Hauptstadt sein. Die Demonstranten hatten sich auf dem Platz vor dem Parlament in London – Parliament Square – versammelt.
Schaden auf Luftstützpunkt von über 8 Millionen Euro
Die Regierung hatte Palestine Action auf der Grundlage eines Anti-Terror-Gesetzes aus dem Jahr 2000 als terroristische Vereinigung eingestuft und verboten – nachdem Mitglieder der Gruppe in einen Luftwaffenstützpunkt in Südengland eingedrungen waren und zwei Voyager-Flugzeuge mit roter Farbe besprüht hatten.
Mitgliedschaft oder Unterstützung der Gruppe ist seit dem 5. Juli eine Straftat und kann bis zu 14 Jahren Gefängnis kosten.
Das britische Innenministerium erklärte vor dem Protest am Samstag, Mitglieder von Palestine Action würden weiterer „schlimmer Angriffe“ verdächtigt, die „Gewalt, schwere Verletzungen und umfangreiche Sachbeschädigung“ umfassten. Der Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt hatte einen Schaden von umgerechnet mehr als acht Millionen Euro verursacht.
Die Organisatoren der Protestaktion, Defend Our Juries, haben die Demonstranten aufgefordert, Schilder mit der Aufschrift „Ich bin gegen Völkermord, ich unterstütze Palestine Action” zu tragen, um sich gegen das Verbot zu wehren.
Bei pro-palästinensischen Protesten in London hatte es bereits in den vergangenen Wochen zahlreiche Festnahmen gegeben.
Die Gruppe will weitermachen
Die Demonstranten, die sich ab dem Samstagmittag mit Plakaten vor dem Parlament versammelten, zeigten sich unbeeindruckt vom Vorgehen der Polizei. „Lasst sie uns doch alle verhaften“, sagte der 42-jährige Richard Bull. „Diese Regierung ist zu weit gegangen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen.“
„Wir werden weitermachen. Für die nächste Protestwelle im September gibt es immer mehr Interessierte“, erklärte die Organisation Defend our Juries.
Der High Court hat kürzlich entschieden, dass das Verbot der Gruppe überprüft werden soll, wobei die Anwälte von Palestine Action argumentieren, dass es gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung und legitimes Protestieren verstößt.
Die UN und Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International kritisierte das Verbot von Palestine Action als Bedrohung für die Meinungsfreiheit. (afp/red)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.