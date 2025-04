Marine Le Pen: „Ich werde mich NICHT eliminieren lassen“

Wenige Stunden nach dem Urteil des Pariser Gerichts in der Affäre um die EU-Parlamentsassistenten äußerte sich Marine Le Pen im Fernsehsender TF1 selbst. Sie sagte, es seien „Praktiken, von denen man glaubte, sie seien autoritären Regimen vorbehalten“.

„Die Rechtsstaatlichkeit ist durch die getroffene Entscheidung vollständig verletzt worden“, da sie „einen wirksamen Rechtsbehelf verhindert“.

Sie bestätigte ihre Absicht, Berufung einzulegen, und forderte, dass „die Justiz sich beeilen“ müsse, um eine Anhörung und eine Entscheidung rechtzeitig vor der nächsten Präsidentschaftswahl zu gewährleisten.

Le Pen sagte weiter: „Ich bin eine Kämpferin. Ich werde mich NICHT eliminieren lassen. Ich werde jede Möglichkeit der Berufung nutzen, die mir zur Verfügung steht. Ich habe 30 Jahre lang für das französische Volk gekämpft und werde dies auch weiterhin tun.“

🚨BREAKING: Marine Le Pen breaks her silence with a DEFIANT message: “I’m a fighter. I’m NOT going to let myself be eliminated. I will pursue every avenue of appeal that I can. I have fought for the French people for 30 years and I will keep doing so all the way.”

— Cillian (@CilComLFC) March 31, 2025