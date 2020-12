Stabschef des Weißen Hauses: Trump und Abgeordnete werden mit Beweisen „zurückschlagen“

Im Kampf um die Präsidentschaft erfährt Donald Trump enorme Unterstützung aus der eigenen Partei. Der Abgeordnete Barry Moore sagte beispielsweise: „Für mich hat Donald Trump die republikanische Partei verändert. So viele von uns haben in der Vergangenheit im Wahlkampf durch ihn profitiert. Jetzt braucht er uns und es ist Zeit aufzustehen.“

Mark Meadows, der Stabschef des Weißes Hauses, berichtete über ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und mehreren Mitgliedern des Kongresses. In dem Meeting wurde, so Meadows, über den angeblichen Wahlbetrug gesprochen. „Mehrere Mitglieder des Kongresses haben gerade ein Treffen im Oval Office mit Präsident [Trump] beendet“, schrieb Meadows am Montag (21. Dezember) auf Twitter. Er fügte hinzu, dass sie „sich darauf vorbereiten, mit den zahlreichen Beweisen über den Wahlbetrug zurückschlagen.“

Der Präsident hat das offizielle Ergebnis der US-Wahl bislang nicht anerkannt. Er sagt, dass Betrug und Unregelmäßigkeiten ihn die Wahl gekostet hätten. Trump versucht an mehreren Fronten die Ergebnisse der Wahl anzufechten. Man kann davon ausgehen, dass diese Anstrengungen am 6. Januar 2021 ihren Höhepunkt erreichen werden. An diesem Tag wird das Electoral College, also das Wahlmännerkollegium, den Präsidenten und den Vizepräsidenten wählen.

Senator Rand Paul sagte während einer Anhörung des Ministeriums für Innere Sicherheit, auch Homeland Security genannt, dass er von einem Wahlbetrug ausgeht. „Wir können nicht einfach sagen, dass der Betrug nicht passiert ist“, sagte Paul während der Anhörung vergangenen Mittwoch (16. Dezember). Er fragte: „Kehren wir es einfach unter den Teppich?“

Der Republikaner betonte auch: Die Gerichte und Richter hätten die Klagen, mit Bezug auf die Wahl, meistens nicht wegen des zugrundeliegenden Sachverhalts angelehnt, sondern wegen verfahrenstechnischer Gründe. „Die Gerichte haben nicht aufgrund von Fakten entschieden“, sagte Paul. „Die Gerichte haben sich nie mit den Fakten befasst. Die Gerichte mögen keine Wahlen. Sie haben eine Ausrede gefunden und sich herausgehalten.“

Mehrheitsführer des Senats stellt sich gegen Trump

Unterdessen hat der Republikaner und Mehrheitsführer des Senats, Mitch McConnell, den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden als den gewählten Präsidenten anerkannt. Und das, obwohl Präsident Trump die Wahlergebnisse in den umkämpften Bundesstaaten juristisch anfechtet.

McConnell hat die republikanischen Senatoren auch aufgefordert, sich Trumps Vorgehen nicht anzuschließen. Er meinte, die Wahlanfechtung würde der republikanischen Partei „schaden“. Diejenigen Republikaner, die Trump unterstützen, sagen aber genau das Gegenteil.

Der republikanische Abgeordnete, Barry Moore, sagte gegenüber der Epoch Times: „Für mich erzeugt es ein schlechtes Bild für die Partei, zu diesem Zeitpunkt nicht aufzustehen. Für mich hat Donald Trump die republikanische Partei verändert. So viele von uns haben in der Vergangenheit im Wahlkampf durch ihn profitiert. Jetzt braucht er uns und es ist Zeit aufzustehen. (…) Wir müssen dafür sorgen, dass 75 Millionen Amerikaner nicht das Gefühl haben, dass ihre Stimme nicht mehr zählt.“

Der erste republikanische Kongressabgeordnete, Mo Brooks, sagte: „Es ist wichtig, wie die Wahl in den Vereinigten Staaten von Amerika aussieht. Die Frage wird sehr einfach sein. Werden die Mitglieder des US-Repräsentantenhauses und des US-Senats Wahlbetrug und Wahldiebstahl unterstützen oder dulden? Oder werden sie dagegen ankämpfen, wenn man bedenkt, dass unser Wahlsystem das Fundament unserer Republik ist? Wenn man kein ehrliches und korrektes Wahlsystem hat, hat man keine Republik.“

Mehrere republikanische Kongressmitglieder werden gegen die Abstimmung der Wahlmänner in den sieben umkämpften Bundesstaaten vorgehen. Ein Mitglied des Repräsentantenhauses und ein Senator sind erforderlich, um die Abstimmung der demokratischen Wahlmänner anzufechten. Wie viele sich dem Vorhaben letztlich anschließen, ist noch offen.

Brooks: Die Bürger müssen aktiv werden

Brooks sagte der englischen Ausgabe der Epoch Times: Er werde eine Anfechtung einreichen, wenn die Stimmen am 6. Januar ausgezählt sind. Der weitere Schritt läge dann an jedem einzelnen Bürger. Die Bürger könnten verlangen, dass ihre Repräsentanten Stellung beziehen und die Anfechtungen unterstützen.

„Das Einzige, was die Kongressabgeordneten und Senatoren dazu bringen wird, das zu tun, was für unser Land in Bezug auf den Wahlbetrug und den Wahldiebstahl richtig ist, ist die aktive Beteiligung der amerikanischen Bürger, die ehrliche und korrekte Wahlen fordern. Und wie können nun die amerikanischen Bürger aktiv werden? Ganz einfach, sie müssen ihre Kongressabgeordneten und ihre Senatoren anrufen und verlangen, dass sie diese Bemühungen unterstützen, um unser Wahlsystem vor Betrug und illegalem Verhalten zu schützen“, sagte Brooks der Epoch Times am Montag (21. Dezember).

„Dann werden unsere Kongressabgeordneten und Senatoren die Wahlmännerstimmen jener Staaten ablehnen, die ein massiv fehlerhaftes Wahlsystem haben, wodurch die Wahlergebnisse unzuverlässig und ungenau geworden sind.“

Präsident Trump forderte seine Anhänger unterdessen auf, am 6. Januar zu einem Protest nach Washington zu kommen. „Kommt hin, es wird wild!“, schrieb Trump auf Twitter.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Meadows: Trump Met With Several Congress Members on Fraud, Will ‘Fight Back’ (deutsche Bearbeitung so)