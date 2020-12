Michigan: Richter genehmigt laut Giuliani forensische Dominion-Prüfung – Staatssekretärin will Wahldaten löschen

In Michigan soll ein Richter die forensische Prüfung von 22 Dominion Voting Systems-Automaten genehmigt haben, sagt Trump-Anwalt Rudy Giuliani. Derweil drängt die Staatssekretärin des Bundesstaates auf "die Massenlöschung von Wahldaten".

Ein Richter in Antrim County, Michigan, hat laut Trump-Anwalt Rudy Giuliani eine forensische Prüfung von 22 Dominion Voting Systems-Automaten genehmigt.

„GROSSER GEWINN FÜR EHRLICHE WAHLEN“, schrieb der ehemalige Bürgermeister von New York City am 4. Dezember auf Twitter. „Hier hat die nicht vertrauenswürdige Dominion-Maschine 6.000 Stimmen von Trump an Biden weitergegeben. Das passierte im ganzen Bundesstaat.“

BIG WIN FOR HONEST ELECTIONS.

Antrim County Judge in Michigan orders forensic examination of 22 Dominion voting machines.

This is where the untrustworthy Dominion machine flipped 6000 votes from Trump to Biden.

Spiking of votes by Dominion happenned all over the state.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) December 5, 2020