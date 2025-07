Mindestens 11 Verletzte bei Messerangriff in US-Staat Michigan

Im US-Bundesstaat Michigan verletzte ein Mann bei einem Messerangriff am Samstag (Ortszeit) in einem Supermarkt mindestens elf Menschen. Laut dem örtlichen Gesundheitsversorgungsdienst Munson Healthcare sind sechs Verletzte nach dem Angriff in kritischem Zustand, fünf weitere schwer verletzt.

Nach dem Vorfall in einer Filiale der Supermarktkette Walmart in Traverse City wurde der 42-jährige Tatverdächtige nach Polizeiangaben festgenommen. Die Ermittlungen laufen. Mehrere Polizeiwagen und ein Feuerwehrauto waren vor Ort.

Polizei: Opfer zufällig ausgewählt

Der Mann, ein Einwohner Michigans, habe seine Opfer nach ersten Erkenntnissen „zufällig“ ausgewählt, sagte der zuständige Polizeichef von Traverse City, Michael Shea. Als Tatwaffe habe er ein Klappmesser genutzt.

Der Angriff habe im Kassenbereich des Supermarkts begonnen, bei der Überwältigung des Tatverdächtigen seien Bürger „behilflich“ gewesen. Eine Augenzeugin sagte der „New York Times“, der Mann sei mit einem Messer bewaffnet durch den Bereich des Supermarkts gelaufen, der Medikamente verkauft.

hr Büro stehe mit der Polizei in Kontakt , Die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, sprach von einer „brutalen Gewalttat“. I sagte sie auf X. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern und der Gemeinschaft, die von diesem brutalen Gewaltakt erschüttert werden. Ich bin den Ersthelfern für ihre schnelle Reaktion auf die Festnahme des Verdächtigen dankbar.“

Der stellvertretende Direktor der US-Bundespolizei FBI, Dan Bongino, erklärte, seine Mitarbeiter würden der Polizei im Landkreis „jegliche benötigte Unterstützung“ bei den Ermittlungen liefern

Die bei Touristen beliebte Kleinstadt Traverse City liegt an einer Bucht am Lake Michigan in der Region der Großen Seen und ist bekannt für seine Weingüter. (afp/red)