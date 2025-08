Mindestens vier Tote bei Überschwemmungen durch Starkregen in Taiwan

In Taiwan sind bei Überschwemmungen und Erdrutschen infolge starker Regenfälle in der vergangenen Woche mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. 77 Menschen wurden nach Behördenangaben vom Montag infolge des Unwetters verletzt, drei weitere würden zudem vermisst. Fast 6.000 Menschen mussten demnach ihre Häuser verlassen.

„Wir erleben selten eine Katastrophe dieses Ausmaßes“, sagte der Ministerpräsident von Taiwan, Cho Jung-tai, am Montag beim Besuch der von Überflutungen betroffenen Stadt Tainan im Süden der Insel.

Regenrekord seit 1939: 500 Liter pro Quadratmeter am Wochenende

Vor einer Woche hatte starker Regen Taiwan erreicht. Die ungewöhnlich ergiebigen Niederschläge gingen auf ein Sturmtief und starken Südwestwind zurück, sagte ein Experte der Zentralen Wetterbehörde in Taiwan, Li Ming-siang, der Nachrichtenagentur AFP.

Die durchschnittliche Niederschlagsmenge auf der Insel im vergangenen Monat war laut der Wetterbehörde die höchste für den Monat Juli seit 1939.

Im Süden Taiwans gingen alleine am vergangenen Wochenende 500 Liter Regen pro Quadratmeter nieder – was fast einem Viertel der durchschnittlichen Menge eines ganzen Jahres entspricht. In den kommenden Tagen soll der Regen nach Angaben von Wetterexperten nachlassen.

In Taiwan gibt es zwischen Juli und Oktober regelmäßig Starkregen. Erst Anfang Juli waren infolge des Taifuns „Danas“ zwei Menschen ums Leben gekommen und hunderte Menschen verletzt. (afp/red)