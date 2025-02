Musks Effizienzoffensive: DOGE streicht DEI-Verträge und spart Milliarden

Das Department of Government Efficiency (DOGE) der USA hat bekannt gegeben, dass die Abteilung bereits 104 DEI-Verträge in einer Vielzahl von Bundesbehörden gekündigt hat. Es gibt an, dass es damit Steuergelder in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar eingespart habe.

Die von Elon Musk geleitete nicht-staatliche Beratungskommission informierte am 31. Januar auf X über die neuesten Entwicklungen bei dem DOGE. Der Beitrag enthält eine Liste von 25 Bundesbehörden, einschließlich der gekündigten Verträge.

Das US-Finanzministerium führte mit 21 gekündigten Verträgen, wodurch 25.247.783 US-Dollar (24.365.373 Euro) eingespart wurden. Es folgt dem US-Ministerium für Gesundheit und menschliche Dienste, das 15 Verträge im Wert von 28.187.448 US-Dollar (27.202.297 Euro) kündigte. Bemerkenswert ist, dass das US-Amt für Personalverwaltung drei Verträge im Gesamtwert von 494.956.233 US-Dollar (477.657.513 Euro) kündigte. Insgesamt haben die gekündigten Verträge laut DOGE 1.000.060.792 US-Dollar (965.108.667 Euro) an Ausgaben eingespart.

US-Präsident Donald Trump gründete das DOGE offiziell mit einer Durchführungsverordnung vom 20. Januar. Trump beauftragte Musk und Vivek Ramaswamy mit der Leitung von DOGE. Letzterer schied aber nach kurzer Zeit aus dem Team aus. In einem kürzlich geführten Interview hoffte Musk mit dem DOGE, die US-Bundesausgaben um bis zu 2 Billionen US-Dollar (1,93 Billionen Euro) senken zu können.

Das DOGE-Update, das sich mit DEI befasst, steht im Einklang mit Trumps Dekret vom 20. Januar, das darauf abzielte, DEI-Programme innerhalb von Bundesbehörden abzubauen. Die Anordnung schreibt die sofortige Schließung von DEI- und DEIA-Programmen (Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility) vor. Sie bezeichnet sie als „illegal und unmoralisch“ und als Ursache für „immense öffentliche Verschwendung“ und „beschämende Diskriminierung“.

„Das hat heute ein Ende“, schrieb Trump in der Anordnung. Die US-Regierung sollte sich dafür einsetzen, „jedem Menschen mit gleicher Würde und Respekt zu begegnen“. Die „wertvollen Ressourcen der Steuerzahler“ sollten nur dafür verwendet werden, „Amerika großzumachen“, so Trump.

Bürokratie als Bedrohung

Später begann das Amt für Personalverwaltung, alle Behörden anzuweisen, sofortige Maßnahmen zur Rücknahme von DEI zu ergreifen. Dazu gehörten auch die Absage aller damit verbundenen Schulungen und die Entlassung von DEI-Mitarbeitern.

Kritiker der DEI sagen, dass solche Programme diskriminierend seien. Sie würden die Leistungsgesellschaft untergraben. Befürworter sagen, dass solche Richtlinien die Vielfalt förderten und die Organisationskultur stärkten.

In der Zwischenzeit, vor Ramaswamys Ausscheiden aus dem DOGE, verfassten er und Musk im November 2024 gemeinsam einen Artikel in der US-Zeitschrift „Wall Street Journal“, in dem sie erste Pläne für das DOGE darlegten.

Die fest verwurzelte und ständig wachsende Bürokratie stelle „eine existenzielle Bedrohung für unsere Republik dar, und die Politiker haben sie zu lange geduldet“, schrieben Musk und Ramaswamy. „Im Gegensatz zu Regierungskommissionen oder beratenden Ausschüssen werden wir nicht nur Berichte schreiben oder symbolisch Bänder durchschneiden. Wir werden Kosten senken.“

Trumps Dekret schreibt außerdem vor, dass jede Bundesbehörde ein DOGE-Team mit mindestens vier Mitarbeitern einrichten muss. Diese Teams werden mit dem zentralen DOGE zusammenarbeiten, um die Agenda der Regierung umzusetzen. Der Schwerpunkt liege dabei auf der Modernisierung der Technologie zur Maximierung der Effizienz.

Abgesehen von den Maßnahmen der Trump-Regierung in Bezug auf DEI haben eine Reihe großer US-Unternehmen DEI-Initiativen zurückgenommen, darunter Caterpillar, McDonald’s, Southwest Airlines, Toyota und Walmart.

Die öffentliche Stimmung gegen DEI-Richtlinien hat in den letzten Jahren zugenommen, und die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA im Juli 2023, die Zulassungsprogramme für positive Diskriminierung an Colleges abzuschaffen, hat die Bemühungen gegen DEI weiter unterstützt.

Es gab auch einige Gegenreaktionen auf die Anti-DEI-Bewegung von demokratischen Gesetzgebern und Interessengruppen.

Die Menschenrechtskampagne hat den Rückzug der Unternehmen aus der DEI-Bewegung kritisiert und vor negativen Folgen gewarnt, sowohl in Bezug auf den Geschäftserfolg als auch auf die Fähigkeit, „vielfältige Belegschaften“ anzuziehen.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „DOGE: 104 DEI Contracts Canceled, Slashing $1 Billion in Government Spending“. (deutsche Bearbeitung jw)