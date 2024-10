Ausland Luftangriffe

Nach Anschlag auf Rüstungsunternehmen: Türkei greift 47 „PKK-Ziele“ in Syrien und im Irak an

Die Türkei schwört nach dem Anschlag in Ankara Rache und greift „terroristische Ziele“ im Irak und in Syrien an. Die beiden Attentäter des Anschlags in Ankara wurden als Mitglieder der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) identifiziert.