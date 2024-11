Ausland Kriegsdonner im Nahen Osten

Nach der US-Wahl: Iran plant „heftigen und komplexen“ Angriff auf Israel

Die Regierung in Teheran will den israelischen Vergeltungsschlag nicht unbeantwortet lassen. Einem Bericht zufolge soll der Gegenschlag aggressiver ausfallen und auch die regulären Streitkräfte eingesetzt werden. Die USA verlegt Kriegsschiffe und Jagdgeschwader in die Region.