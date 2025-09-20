Neue Führerin von TPUSA: Erika Kirk tritt in die Fußstapfen ihres Mannes

Erika Kirk, Ehefrau des politischen Kommentators und Gründers von Turning Point USA (TPUSA), Charlie Kirk, wurde zur CEO und Vorstandsvorsitzenden der Jugendorganisation gewählt. Die Wahl erfolgte am 18. September, acht Tage nach der Ermordung des 31-Jährigen. Das Votum fiel einstimmig aus. Während Charlie Kirk das Gesicht von TPUSA war, war seine Frau stark in die Organisation involviert.

Der Vorstand verspricht, Kirks Erbe fortzuführen

Die Vorstandsmitglieder Doug De Groote, Mike Miller, Tom Sodeika und David Engelhardt schrieben in einer Erklärung nach der Bekanntgabe: „Wir alle bei Turning Point USA haben die besondere Aufgabe, Charlie Kirks Erbe fortzuführen und seine Vision zu verwirklichen, uns alle näher zu unserem Herrn zu bringen und ein prosperierendes Land für kommende Generationen zu schaffen. Im Prediger schrieb König Salomo, dass die Menschheit von Gott geprüft werden soll. Heute stehen wir vor einer solchen Prüfung, aber wir wissen auch, dass Gott uns, mit allem ausgestattet hat, was wir benötigen, um diese Prüfung zu bestehen.“

Sie fuhren fort, dass ihr verstorbener Gründer immer gesagt habe: „Wir müssen unser Land retten.“ Er werde niemals vor dem Bösen kapitulieren oder niederknien. „Wir werden weitermachen. Der Versuch, Charlies Werk zu zerstören, wird uns die Chance geben, es stärker und dauerhafter denn je zu machen“.

In einer emotionalen Rede sagt Erika Kirk am 12. September: „Vor zwei Tagen ist mein Mann Charlie gegangen, um das Antlitz seines Erlösers und seines Gottes zu sehen. Charlie hat immer gesagt, dass er nach seinem Tod für seinen Mut und seinen Glauben in Erinnerung bleiben möchte“, sagte sie aus dem Studio der Charlie Kirk Show. „Und in einem seiner letzten Gespräche auf dieser Erde bezeugte mein Mann seinen Glauben an seinen Herrn und Erlöser Jesus Christus. Jetzt und für alle Ewigkeit wird er an der Seite seines Erlösers stehen und die glorreiche Krone eines Märtyrers tragen.“

Kirk gründete Turning Point USA als 18-Jähriger

Charlie Kirk war erst 18 Jahre alt, als er Turning Point USA 2012 gründete. Die Organisation äußert sich zu Themen wie Moral und Politik an Highschools und Universitäten und ist im Laufe der Jahre erheblich gewachsen. Laut ihrer Webseite hat die Organisation das Ziel, „Studenten auszubilden, zu schulen und zu organisieren, um die Prinzipien der finanzpolitischen Verantwortung, der freien Märkte und einer begrenzten Staatsgewalt zu fördern“.

TPUSA ist an mehr als 3.500 Schulstandorten mit über 2.000 Studentengruppen und mehr als 800 Glaubensgemeinschaften vertreten. Vor ihrer Verbindung zu Charlie Kirk und TPUSA war Erik Kirk, eine 36-jährige Mutter von zwei Kindern, bereits Geschäftsfrau, Philanthropin und Podcasterin. Erika Kirk gewann 2012 die Miss Arizona-Wahl. Zuvor war sie NCAA-Basketballerin und arbeitete als Model und Schauspielerin in New York City und China.

Im Jahr 2006, als sie gerade einmal 17 Jahre alt war, gründete sie die 501(c)(3)-Organisation „Everyday Heroes Like You”. Dabei handelt es sich um eine besondere Form gemeinnütziger Organisationen, die von der Bundeseinkommensteuer befreit ist. Die Mission der Gruppe ist es, „Alltagshelden” in Gemeinden im ganzen Land zu fördern. Erika Kirks Gruppe wurde mit ihrem Projekt „Romanian Angels” weltweit bekannt. Sie schloss sich mit dem US-Marine Corps zusammen, um ein Waisenhaus in Constanța, Rumänien, zu unterstützen.

Erika Kirk strebt Promotion in Bibelwissenschaften an

Die neue CEO von TPUSA hat einen Doppelabschluss in Politikwissenschaft und Internationalen Beziehungen von der Arizona State University. Später folgte ein Master in amerikanischer Rechtswissenschaft an der Liberty University (Lynchburg, Virginia). Dort arbeitet sie derzeit auch an ihrer Promotion in Bibelwissenschaften.

Laut ihrer Website lag ihr Schwerpunkt in den vergangenen Jahren auf ihrem geistlichen Amt und ihrem Unternehmertum. Sie leitet das Programm BIBLEin365, das dazu dient, die tägliche Beschäftigung mit der Heiligen Schrift zu fördern. Außerdem moderiert sie den Podcast Midweek Rise Up, in dem es um biblische Leiterschaft geht.

Darüber hinaus gründete Erika Kirk PROCLAIM, eine in den USA hergestellte Bekleidungslinie mit einer auf dem Glauben basierenden Botschaft. Laut ihrer Website sind die Kleidungsstücke „ein Ausdruck von Erikas Engagement, ihren Überzeugungen, mutig zu leben und andere zu ermutigen, dasselbe zu tun“. In ihrer Biografie heißt es: „Vor allem schätzt Erika ihre Rolle als Ehefrau von Charlie Kirk und Mutter ihres geliebten Sohnes und ihrer Tochter.“

Kirks Mission wird weitergehen, versichert seine Witwe

Erika und Charlie Kirk hatten laut einem Instagram-Post am 8. Mai 2021 in Scottsdale, Arizona, geheiratet.“ Sie bezeichnete ihn als „den Mann, für den ich gebetet habe, noch bevor ich dich überhaupt kennengelernt habe“. Nach seinem Tod sagte sie in einer Rede: „Charlie liebte das Leben. Er liebte sein Leben. Er liebte Amerika. Er liebte die Natur, die ihm half, Gott immer näherzukommen. Er liebte die Chicago Cubs. Und meine Güte, wie sehr er die Oregon Ducks liebte“, sagte sie. Der erstgenannte Verein ist ein Baseballclub, der andere ein American Football-Club.

„Aber vor allem liebte Charlie seine Kinder, und er liebte mich von ganzem Herzen, und das wusste ich.“ Erika erklärte den Zuschauern, dass die Mission ihres Mannes weitergehe, und seine Botschaft noch stärker in die Welt hinausgetragen werde.