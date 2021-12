Neuwahlen in Österreich: Frage nicht des Ob, sondern des Wann?

Der vollständige Rücktritt von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz aus der politischen Sphäre und der Rücktritt von Kurzzeit-Kanzler Schallenberg haben Spekulationen über mögliche Neuwahlen in Österreich ausgelöst. Offen fordert diese SPÖ-Hoffnungsträger Doskozil.



Der Rücktritt des früheren Bundeskanzlers Sebastian Kurz auch aus seinen Partei- und Fraktionsämtern in der ÖVP scheint eine Kettenreaktion in der konservativen Volkspartei auszulösen. Auch der Kurz-Nachfolger im Kanzleramt, Alexander Schallenberg, und der enge Kurz-Vertraute und Finanzminister Gernot Blümel haben ihren Rücktritt angekündigt.

Die Ereignisse vom Donnerstag (2. 12.) haben bereits die ersten Forderungen nach Neuwahlen in Österreich nach sich gezogen – aus dem Burgenland von SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und aus der FPÖ-Zentrale von Parteichef Herbert Kickl. Dies berichtet „Puls24“.

Österreichs Medien würden Neuwahlen favorisieren

In den vergangenen Wochen hatten bereits namhafte Journalisten wie „oe24“-Herausgeber Wolfgang Fellner oder „exxpress“-Kolumnist Bernhard Heinzlmeier gefordert, die Wähler an die Urnen zu rufen, um klare Verhältnisse zu schaffen.

Begründet hatten sie die Forderungen zum einen mit dem allgemein als durchwachsen angesehenen Start, den Schallenberg im Kanzleramt hingelegt hatte, nachdem Kurz dieses in Anbetracht der – nach Meinung einiger Rechtsexperten auf wackligen Beinen stehenden – Korruptionsvorwürfe gegen seine Person verlassen hatte.

Zum anderen hätte das Kabinett Schallenberg in der Corona-Krise in einer Weise agiert, die Spannungen im Land angeheizt hätte, ohne zählbare Erfolge bei der Bekämpfung der Pandemie erkennen zu lassen. Zudem wurde ausgerechnet die Kommunikation des Diplomaten Schallenberg in der Corona-Politik kritisiert.

Grüne haben kein überzeugendes Argument mehr für Regierungs-Aus

Derzeit deutet alles darauf hin, dass Innenminister Karl Nehammer sowohl das Kanzleramt als auch den Parteivorsitz in der ÖVP übernehmen wird. Wer Kurz an der Spitze des Parlamentsklubs nachfolgen wird, ist noch offen. Als mögliche neue Innenministerin wird Verfassungsministerin Karoline Edtstadler genannt, für das Finanzressort Nationalbank-Vizegouverneur Gottfried Haber. Der Bundesparteivorstand der ÖVP will am Freitag in der Politischen Akademie der Partei zusammentreten.

Der grüne Vizekanzler Werner Kogler erklärte am Donnerstag, ihn verbinde mit Nehammer eine konstruktive Gesprächsbasis. Dass er die Turbulenzen beim konservativen Regierungspartner nutzen könnte, um über Neuwahlen neue Mehrheitsoptionen zu suchen, ist jedoch wenig wahrscheinlich. Zumindest wäre der Rückzug von Sebastian Kurz ins Privatleben ein deutlich schwächeres Argument dafür, als es vor zwei Monaten dessen Rücktritt als Kanzler gewesen wäre.

Bis zum Termin für Neuwahlen könnte ÖVP sich erholt haben

Weitere Indizien, die gegen eine Neuwahl im Frühjahr 2022 sprechen, sind das Schweigen von Bundespräsident Alexander van der Bellen zu den Personalrochaden beim größeren Regierungspartner und die Verschärfung der Corona-Krise. Inmitten eines andauernden Lockdowns die Regierung platzen zu lassen, stellt ein unkalkulierbares Risiko dar, auch wenn sich bis zum Wahltermin selbst die Lage wieder beruhigt haben sollte.

Dazu kommt die anhaltende Schwäche der SPÖ, deren Bundeschefin Pamela Rendi-Wagner selbst in bedeutenden Teilen der eigenen Partei nicht als kanzlerfähig gilt – anders als ihre innerparteilichen Rivalen wie Doskozil oder Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser. Diese wären jedoch wahrscheinlich nicht in der Kürze für die Bundespolitik mobilisierbar.

Sollte es Karl Nehammer gelingen, die Umstrukturierung der Volkspartei zügig und friktionsfrei über die Bühne zu bringen, könnte auch die zuletzt in Umfragen abgestürzte Kanzlerpartei ihre Talsohle überwunden haben. Im für die Parteien der Linken ungünstigsten Fall könnte eine Konsolidierung der ÖVP dazu führen, dass ohne sie nicht regiert werden könnte – es sei denn, Sozialdemokraten, Grüne und linksliberale Neos würden versuchen, die FPÖ unter Herbert Kickl ins Boot zu holen. Ein solches Vorhaben würde jedoch alle Beteiligten an den Rand der Parteispaltung bringen.

Noch niemand hat verbindliches Interesse am Bundespräsidentenamt bekundet

Nach realistischer Einschätzung dürfte es in Österreich demzufolge frühestens im Herbst 2022 zu Neuwahlen des Nationalrats kommen. Immerhin stehen turnusmäßig dann auch jene für das Amt des Bundespräsidenten an, was zumindest theoretisch eine Option schaffen würde, im Zuge eines Superwahlsonntags beide wegweisenden Entscheidungen für die kommenden Jahre auf ein Datum zu legen.

Allerdings gibt es bezüglich der Hofburg-Wahl noch nicht einmal absehbare Kandidaten. Sowohl Amtsinhaber van der Bellen als auch sein Herausforderer von 2016, der zurückgetretene FPÖ-Obmann Norbert Hofer, haben offengelassen, ob sie für eine neuerliche Kandidatur zur Verfügung stehen.

