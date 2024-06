Ausland Europawahl

Nachwahlbefragung Niederlande: Grün-linkes Bündnis mit Frans Timmermans knapp vor Geert Wilders

Acht Sitze, sieben Sitze – so könnte das Ergebnis in den Niederlanden aussehen. Acht Sitze (-1) gehen vermutlich an das Bündnis von Frans Timmermans. Sieben Sitze (+6) an die Partei von Geert Wilders.