Nordkoreanische Diplomaten verlassen nach Abbruch von Beziehungen Malaysia

Ein Bus mit Diplomaten und Mitarbeitern verlässt die nordkoreanische Botschaft in Kuala Lumpur am 21. März 2021, nachdem das Land die diplomatischen Beziehungen zu Malaysia als Reaktion auf die Auslieferung eines nordkoreanischen Staatsbürgers an die USA Anfang des Monats abgebrochen hat. Foto von ALIFF NOR/AFP via Getty Images