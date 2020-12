NTD: TikTok und ByteDance finanzieren Facebook-Faktenprüfer | Vodafone zensiert Meditations-Websites

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „Facebook-Faktenprüfer von TikTok und ByteDance finanziert | Vodafone zensiert Meditations-Websites“ vom Youtube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Mit China verbundene Firmen finanzieren FB-Faktenchecker

Facebook teilt mit, dass es gegen falsche Nachrichten vorgeht. Die Faktenprüfer, die hierzu angestellt werden, erhalten Geld von einem Unternehmen, das Verbindungen zum chinesischen Regime hat.

Facebook behauptet, die engagierten Faktenprüfer seien unabhängig. Kürzlich zeigte jedoch ein Bericht, dass diese möglicherweise von brisanten Parteien finanziert werden.

In einem Artikel der Epoch Times heißt es, dass der Facebook-Faktenprüfer „Lead Stories“ teilweise von dem Unternehmen TikTok bezahlt wird, welches mit dem chinesischen Regime verbunden ist. Dies geht aus der offiziellen Website von „Lead Stories“ hervor.

Das Unternehmen gibt an, dass ByteDance, die chinesische Muttergesellschaft von TikTok, zu den wichtigsten Finanzierungsquellen in diesem Jahr gehört. TikTok bestätigt, dass es mit Unternehmen wie „Lead Stories“ zusammenarbeitet, um „die Bemühungen zur Verringerung der Verbreitung von Fehlinformationen weiter zu unterstützen.“

ByteDance arbeitet mit der Polizeibehörde der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) zusammen. Das Unternehmen unterzeichnete im vergangenen Jahr einen Vertrag mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit des chinesischen Regimes, um die Polizei darin zu schulen, wie sie ihre Propaganda in den sozialen Medien verbreiten kann.

ByteDance ist selbst mit Fehlinformationen überflutet. Auf der chinesischen Plattform von TikTok sind virale Videos weit verbreitet, in denen behauptet wird, das KPC-Virus sei aus einem US-Labor ausgetreten und vom US-Militär nach China gebracht worden.

Die meisten hiervon wurden von staatlichen chinesischen Medien auf der Plattform veröffentlicht. „Lead Stories“ gehört zu den produktivsten Faktenprüfern der US-Inhalte von Facebook. Die Hälfte der Mitarbeiter, welche die Fakten überprüfen, sind Alumni von CNN.

Die Faktenprüfer von Facebook müssen vom International Fact-Checking Network zertifiziert sein.

Der gemeinnützige Verein wird vom eBay-Gründer und großen demokratischen Spender Pierre Omidyar sowie von Google und dem progressiven Milliardär George Soros finanziert.

Weder der Faktenprüfer noch ByteDance haben auf die Anfrage der Epoch Times nach Kommentaren geantwortet.

Vodafone zensiert Meditations-Websites (Minute 02:15)

Vodafone, der größte Mobilfunkbetreiber in Europa, zensiert Websites in Großbritannien, die sich auf eine friedliche chinesische Meditationspraxis beziehen.

„Es gab eine rote Nachricht, dass es sich um Inhalte für Erwachsene handelt. Und es war so seltsam, weil ich seit 17 Jahren jeden Tag meines Lebens auf diese Website zugreife.“ – Natalia Nutting, Lehrerin.

Natalie Nutting erzählte uns, dass sie Websites gefunden habe, die sich auf einen alten Meditationsstil beziehen. Diese werden als Inhalt für Erwachsene gekennzeichnet. Dies erfolgte, nachdem sie diesen Monat zum Netzbetreiber Vodafone gewechselt war.

Warum sollte eine harmlose Selbstverbesserungspraxis, die für alle Altersgruppen geeignet ist, als „für Erwachsene“ gekennzeichnet und blockiert werden? In Großbritannien wird es frei praktiziert. Aber in China wird Falun Gong, auch bekannt als Falun Dafa, vom chinesischen Regime verboten und schwer verfolgt.

„Wir haben Glaubensfreiheit, Informationsfreiheit. Und die ganze Woche über war ich sehr, sehr traurig, sehr sehr traurig. Ich möchte wirklich was sagen.“ – Natalia Nutting, Lehrerin.

Vodafone teilte ihr mit, dass der einzige Weg, wieder Zugang zu erhalten, darin bestehen würde, ihre Kreditkartendaten einzugeben, um ihr Alter zu überprüfen. Sie beschloss, ihren Vertrag zu kündigen.

Vodafone in Großbritannien hat zuvor angekündigt, für seine 4G- und 5G-Masten eine Mischung aus Geräten von Nokia, Ericsson und dem chinesischen Technologieriesen Huawei zu verwenden.

Laut seiner Website hat Vodafone im Mai dieses Jahres eine Partnerschaft mit der chinesischen Firma Oppo geschlossen.

Der Top-Cybersicherheitsexperte Casey Fleming sagt, Unternehmen wie diese könnten unter Druck gesetzt werden, die Redefreiheit einzuschränken, wenn sie mit Peking Geschäfte machen.

„Die Kommunistische Partei Chinas will absolut jede Facette des Lebens des chinesischen Volkes kontrollieren. Damit ein Unternehmen oder eine Website auf einer schwarzen Liste steht oder eine Organisation auf einer schwarzen Liste steht“ .. „Das ist kein Zufall. Das geschieht durch Entscheidung“. – Casey Fleming, Vorsitzender und CEO von BlackOps Partners.

„Um es zu testen habe ich auch diesen Vodafone Mobile Wi-Fi-Hotspot gekauft, eine Verbindung hergestellt und versucht, auf Falun Gong-Websites zuzugreifen. Ich wurde blockiert und es wurde als Inhalt für Erwachsene markiert.“ – Jane Werrell, London.

Ebenfalls blockierte Websites sind die der Schwesterfirma von NTD, der chinesischen Version von The Epoch Times.

Ich habe die Pressestelle von Vodafone kontaktiert, aber Vodafone hat keine Antwort darauf gegeben, warum diese Websites in Großbritannien als Inhalt für Erwachsene gekennzeichnet sind.

Der Hauptgeschäftsführer des gemeinnützigen Falun Dafa-Informationszentrums weist auf ähnliche Fälle von Zensur in den USA hin. Sie können von inoffiziellen Vertretern der KPC stammen, welche Software Anbieter anrufen.

„Chinesische Staatsangehörige, die sehr Pro-Peking eingestellt sind, werden entweder vom Konsulat oder nur in ihrer eigenen Gruppe angespornt, diese rufen Softwareanbieter an, dass sie Telefone oder Unternehmensnetzwerke oder was sie sonst haben, einschränken würden, und erzählen Ihnen alle möglichen Lügen über Falun Gong, es macht der Software-Firma Angst. Und so kategorisieren sie Falun Gong-Websites unter Altersbeschränkungen, wissen Sie, eine Kategorie, die völlig falsch ist.“ – Levi Browde, Hauptgeschäftsführer des Falun Dafa-Informations Zentrums.

In einer britischen Petition zu Beginn dieses Jahres wurde außerdem darauf hingewiesen, dass die Verwendung eines Vodafone-Routers für Breitbandanschlüsse den Zugriff auf Falun Gong-Domains verbietet und diese als Inhalte für Erwachsene blockiert.

Berühmte Geschäfte in Paris öffnen vor Weihnachten (Minute 05:40)

In Paris müssen die Bewohner ihre Weihnachtseinkäufe inmitten des Lockdowns erledigen. Berühmte Geschäfte passen sich neuen Regeln an und halten die Stimmung „hell“.

Die Fenster der berühmten Kaufhaus-Galerien Lafayette und Printemps stoßen in der französischen Hauptstadt auf einsame Bürgersteige. Die Bewohner müssen einen zweiten Lockdown hinnehmen, um die COVID-19-Krise zu bewältigen.

Die Straßen rund um den Boulevard Haussmann sind gesäumt mit Bäumen, die mit Weihnachtslichtern bedeckt sind. Normalerweise waren sie zu dieser Jahreszeit voll mit Touristen und Kunden, die eilig Weihnachtsgeschenke besorgten.

Jetzt müssen sich die Geschäfte neuen Regeln anpassen. Es ist nur eine begrenzte Anzahl von Kunden erlaubt. Einige Bewohner und Eigentümer zeigen Resilienz.

Der Kreativdirektor von Printemps, David Moliere, entwarf dieses Jahr die Weihnachtsfenster. Er zeigt Optimismus.

„Dieses Jahr haben wir das Thema, zu Weihnachten zusammen zu sein. Weihnachten ist ein Moment, den wir alle gemeinsam teilen sollten. Es ist noch wichtiger, sich dieses Jahr daran zu erinnern.“ – David Molière, Kreativdirektor von Printemps.

Moliere begann Anfang 2020 mit der Arbeit an diesen Fenstern. Das Jahresende spielt eine wichtige Rolle für den Jahresumsatz der Geschäfte. Laut einer Vertriebsleiterin war die Wiedereröffnung der Geschäfte am 5. Dezember von entscheidender Bedeutung.

„20 Prozent des Umsatzes über zwei Monate, also müssen wir dieses Märchen schaffen. Abgesehen davon, dass die Moral sehr gut ist, lieben wir es, mit Kunden in Kontakt zu sein, deshalb behalten wir unser Lächeln, wenn auch hinter einer Maske.“ – Isabelle Leroux, Vertriebsleiterin, Printemps.

Viele Geschäfte haben auf Ferneinkäufe zurückgegriffen, bei denen ein Kunde einen Verkäufer per Videoanruf kontaktiert und die Dinge im Geschäft aus der Ferne auswählt. Mit der „Klicken und Sammeln“- Methode können Kunden Waren abholen, die sie von zu Hause aus bestellt haben.

Ausländische Kunden sind auch eingeladen, die französischen Weihnachtsgeschenke gesendet zu bekommen.

„Wir stellen Weihnachtskörbe nach Kundenbudget und Kundenwunsch her. Weihnachtskastanien, klassische Produkte, Champagner, Foie Gras. Die Menschen müssen sich treffen und gesellig sein.“ – Emanuelle Touboul, Direktorin für Lebensmittel und Getränke, Printemps.

Klassische Produkte sind Hummer, Ente, Austern und Trüffel.

„Wir sind in die volle Saison der Wintertrüffel eingetreten, das sind die teuersten. Es ist möglich sie frisch, zerbrochen, als Carpacchio, als Creme, mit Honig, Trüffelsalz und Senf mit Trüffeln zu kaufen.“ – Emanuelle Touboul, Direktorin für Lebensmittel und Getränke, Printemps.

Die Regierung kündigte an, dass die Lockdown-Maßnahmen am 15. Dezember gelockert werden sollen. Es wird ein Schritt in Richtung zur Normalität in Paris sein.