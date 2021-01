Pelosi-Laptop bei Kapitolsturm entwendet – Sprecher dementiert Gerüchte um brisante Daten

Gerüchte sprechen von brisanten Daten, Pelosis Sprecher von belanglosem Inhalt. Nancy Pelosis Laptop wurde beim Kapitolsturm gestohlen.

Während der Erstürmung des Kapitols am Mittwoch, 6. Januar, hatten Unbekannte sich Zutritt zum Büro der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi (Demokraten), verschafft und ihren Laptop aus einem dortigen Konferenzraum entwendet.

In den sozialen Medien verbreiten sich nun Gerüchte, dass Pelosis eiliges Vorgehen gegen US-Präsident Donald Trump etwas damit zu tun haben könnte.

Will Pelosi in den letzten Tagen dieser Regierungsperiode Trump an Amtshandlungen im Zusammenhang mit möglichen brisanten Inhalten ihres Laptops hindern? Die Gerüchte gehen offenbar davon aus.

Pelosis Sprecher, Drew Hammill, versicherte nach Angaben der Epoch Times USA in einem Statement: „Der Laptop wurde lediglich für Präsentationen genutzt.“ Auf weitere Details ging der Sprecher jedoch nicht ein.

A laptop from a conference room was stolen. It was a laptop that was only used for presentations. https://t.co/S7YGPnLaWy — Drew Hammill (@Drew_Hammill) January 8, 2021

Laptops, Wanzen und Agenten

Auch der demokratische Senator Jeff Merkley (Oregon) schrieb auf Twitter, dass ein Laptop aus seinem Büro entwendet worden sei.

Der amtierende US-Anwalt für Washington, Michael Sherwin, kündigte an, dass es wahrscheinlich mehrere Tage dauern werde, „um herauszufinden, was genau passiert ist, was gestohlen wurde, was nicht“, sagte Sherwin gegenüber „Politico“.

Er merkte zudem an, dass Gegenstände, elektronische Gegenstände aus den Büros der Senatoren gestohlen wurden, darunter Dokumente und Materialien.

Der demokratische Abgeordnete Ruben Gallego erklärte: „Wir müssen eine vollständige Überprüfung dessen durchführen, was genommen, kopiert oder sogar zurückgelassen wurde, in Bezug auf Wanzen und Abhörgeräte, etc.“, so der Repräsentant von Arizona, der auch auf die Möglichkeit verwies, dass ausländische Gegner die Menge vor dem Kapitol infiltriert haben könnten. (sm)