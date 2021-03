Philippinen werfen China feindliches Eindringen in ihr Seegebiet vor

Die Philippinen haben China ein feindliches Eindringen in ihre Hoheitsgewässer vorgeworfen. Mehr als 200 chinesische Boote hielten sich in der Nähe des Pfingstriffes bzw. Julian Felipe Riff im Südchinesischen Meer auf, erklärte am Sonntag der philippinische Verteidigungsminister Delfin Lorenzana.

Er forderte Peking auf, „dieses Eindringen zu stoppen und die Boote zurückzurufen, die unser Seerecht und unser souveränes Gebiet verletzen“.

Der philippinische Verteidigungschef sagte, ihre Anwesenheit sei eine „provokative Aktion zur Militarisierung des Gebiets“.

#Philippines:

National Task Force for the #WestPhilippineSea statement on the presence of #China’s maritime militias at the West Philippine Sea

Around 220 Chinese Maritime Militia (CMM) Vessels are massed at Julian Felipe Reef in the West Philippine Seahttps://t.co/Gm1kTxpjMd

— Indo-Pacific News – Watching the CCP-China Threat (@IndoPac_Info) March 21, 2021