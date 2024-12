Ausland Schwerpunkte und kommende Aufgaben

Polens EU-Ratspräsidentschaft: Sicherheit mit und für den polnischen Apfel

Polen will ein „Anführer innerhalb der EU“ werden, so der polnische Ministerpräsident. Am 1. Januar beginnt die polnische EU-Ratspräsidentschaft. Welche Schwerpunkte setzt das Land?