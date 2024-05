Ausland Erfolge der Bauernprotesten

Rat der EU billigt „Mini-Reform“ zur Entlastung der Bauern – Deutschland enthält sich

Bürokratieabbau und Entlastungen für die Bauern in der EU soll die Reform der sogenannten GLÖZ-Standards bringen, die der EU-Rat am Montag in Brüssel beschlossen hat. Verbandsvertretern gehen die Erleichterungen nicht weit genug, Öko-Lobbyverbände sehen sich ausgebootet.