Russland: Zeitung „Nowaja Gaseta“ mit chemischer Substanz angegriffen

Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

Russland im Dezember 2020. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

Auf die Redaktion der unabhängigen russischen Zeitung „Nowaja Gaseta“ ist nach Angaben des Chefredakteurs ein Anschlag mit einer chemischen Substanz verübt worden.

Der Eingang des Gebäudes in Moskau sei am Morgen Ziel einer „chemischen Attacke“ geworden, teilte Dmitri Muratow am Montag (15. März) mit. Die Strafverfolgungsbehörden untersuchten die Substanz derzeit. „Wir können uns nicht zwischen den Etagen bewegen oder auf die Straße gehen.“

Die Investigativ-Zeitung „Nowaja Gaseta“ zählt zu den wichtigsten unabhängigen Medien Russlands. Offenbar im Zusammenhang mit den Recherchen der Zeitung wurden bereits mehrfach Mitarbeiter getötet, darunter 2006 die Journalistin Anna Politkowskaja, die kritisch über die Kreml-Politik in Tschetschenien berichtete. (afp)

