Schwedische Armee verfolgt russisches U-Boot in der Ostsee

Ein russisches U-Boot sei am Dienstag über den Großen Belt, eine dänische Meerenge, in die Ostsee eingefahren, teilte die Armee mit. „Die Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe der Streitkräfte haben das U-Boot im Kattegat entdeckt und verfolgen es nun“, erklärte die Armee mit Blick auf das Meeresgebiet zwischen Dänemark und Schweden.

Den Armeeangaben zufolge handelt es sich dabei um einen „Routineeinsatz, der in enger Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten stattfindet“. Die Armee erklärte, sie habe einen „guten Überblick über unsere unmittelbare Umgebung“.

Seit dem Beginn des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine im Jahr 2022 haben auch in der Ostsee die Spannungen zugenommen. Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson erklärte im Januar, Schweden befinde sich „nicht im Krieg, aber auch nicht mehr im Frieden“.

Das Land trat 2024 der NATO bei und beendete damit nach zweihundert Jahren seine militärische Neutralität.

Kristersson sagte im Januar, die gesamte Ostsee sei von „hybriden Angriffen“ betroffen. Zuvor hatte es bereits eine Reihe von Vorfällen gegeben, bei denen Unterwasserkabel beschädigt worden waren. „Die russische Bedrohung ist sehr wahrscheinlich langfristig. Und unsere Verteidigung muss es auch sein“, betonte Kristersson.(afp/red)