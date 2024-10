Seoul: Nordkorea sprengt nach Südkorea führende Verbindungsstraßen

Das südkoreanische Militär gab bekannt, dass es am 15. Oktober in der Nähe der stark befestigten Grenze zum Norden „Gegenfeuer“-Operationen durchgeführt habe, nachdem das Militär in Pjöngjang Teile der Verbindungsstraßen zwischen den beiden Ländern gesprengt hatte. Foto: JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images