Seoul: Nordkorea hat Russland Langstreckenartillerie geliefert

Südkorea hat Nordkorea vorgeworfen, Russland als Teil ihrer vertieften militärischen Zusammenarbeit Langstreckenartillerie geliefert zu haben. Pjöngjang habe Moskau „etwa 11.000 Truppen, 200 Stück Langstreckenartillerie und eine erhebliche Menge an Munition“ zur Verfügung gestellt, sagte ein Mitarbeiter des südkoreanischen Verteidigungsministeriums, der anonym bleiben wollte, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Es sei möglich, dass Nordkorea in Zukunft „zusätzlich Truppen, Waffen und Munition“ bereitstelle.

Nach Angaben von Südkorea, der Ukraine und den USA hat Nordkorea seit dem vergangenen Oktober Soldaten in der Region Kursk stationiert. Sie sollen demnach dabei helfen, das seit einer Überraschungsoffensive im August unter ukrainischer Kontrolle stehende Gebiet zurückzuerobern. Russland hat dies weder bestätigt noch dementiert.

Was liefert Moskau als Gegenleistung nach Nordkorea?

Die militärische Partnerschaft zwischen Russland und Nordkorea ist seit der Invasion der Ukraine vertieft worden. Im vergangenen Jahr hatte der russische Präsident Wladimir Putin das abgeschottete Land besucht und mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un einen Verteidigungspakt beschlossen.

Am vergangenen Sonntag hatte das nordkoreanische Staatsfernsehen berichtet, dass Kim seine Unterstützung zugesichert habe für „die gerechte Sache der russischen Armee und des russischen Volkes, ihre Souveränität, Sicherheit und territoriale Integrität zu verteidigen“.

Zuletzt hatte es widersprüchliche Berichte gegeben, ob nach wie vor nordkoreanische Soldaten an der Seite der russischen Armee kämpfen. Laut einem Bericht des südkoreanischen Verteidigungsministeriums stellt Nordkorea Russland jedenfalls nach wie vor „Waffen, Munition und andere militärische Unterstützung“ zur Verfügung.

Seoul beobachte demnach genau, inwieweit Moskau im Gegenzug für die Unterstützung seinerseits Militärtechnologie nach Nordkorea liefere. Das beinhalte Technologien in den Bereichen der interkontinentalen ballistischen Raketen und nuklearer U-Boote. Laut dem Bericht können solche Technologien Pjöngjangs militärische Fähigkeiten „wesentlich erhöhen“. (afp/red)