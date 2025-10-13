TICKER Gaza | Trump: Gaza-Deal „vielleicht größte Sache meiner Karriere“

Nach 738 Tagen Gefangenschaft sind alle von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln wieder in der Obhut Israels. Sie trafen inzwischen in Israel ein. Unter den Freigelassenen sind auch die Deutsch-Israels Rom Braslavski, Alon Ohel sowie Gali und Ziv Berman.

Israels Militär geht unterdessen nicht davon aus, dass die Hamas auch alle 28 toten Geiseln heute – und damit innerhalb der im Rahmen der Waffenruhe vereinbarten 72-Stunden-Frist – übergeben kann.

Israel soll im Rahmen der Vereinbarung zur Waffenruhe im Gegenzug rund 2.000 palästinensische Gefangene und Häftlinge freilassen, darunter auch solche, die zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt wurden.

Alle Entwicklungen rund um den Gaza-Friedensplan im Liveticker:

HEUTE 10:47 Uhr Trump: Gaza-Deal „vielleicht größte Sache“ meiner Karriere

Die Einigung zwischen der Hamas und Israel im Gaza-Krieg ist nach den Worten von US-Präsident Donald Trump der womöglich größte Erfolg seiner Karriere. Das Abkommen „könnte die größte Sache sein, in die ich jemals involviert war“, sagte Trump einem Reporter der US-Nachrichtenseite Axios heute auf dem Weg in den Nahen Osten.

Trump will noch vor dem israelischen Parlament – der Knesset – eine Rede halten. Seine Botschaft an die Israelis werde dabei „Liebe und Frieden für die Ewigkeit“ sein, sagte Trump.

Der US-Präsident soll bei seinem Besuch in Ägypten den Nil-Orden und damit die höchste staatliche Auszeichnung des Landes erhalten. In Anerkennung seiner „herausragenden Beiträge zur Unterstützung der Friedensbemühungen, der Entschärfung von Konflikten und zuletzt seiner entscheidenden Rolle bei der Beendigung des Krieges im Gazastreifen“ wolle ihm Präsident Abdel-Fattah al-Sisi den Orden verleihen, teilte das Präsidentschaftsbüro mit.

Der Orden des Nils ist ein Halsband aus reinem Gold, bestehend aus drei quadratischen Goldeinheiten, auf denen sich pharaonische Symbole befinden. Er wurde in der Vergangenheit bereits an andere führende Persönlichkeiten verliehen, unter ihnen Nelson Mandela oder Indiens Premierminister Narenda Modi. Zuletzt erhielt ihn der spanische König Felipe VI.

HEUTE 10:35 Uhr Deutsch-israelische Zwillinge sehen sich erstmals wieder

Nach ihrer Freilassung aus zweijähriger Geiselhaft haben sich die deutsch-israelischen Zwillinge Gali und Ziv Berman erstmals wiedergesehen. Die 28-Jährigen waren am 7. Oktober 2023 aus einem israelischen Grenzort entführt und getrennt voneinander festgehalten worden. Die beiden gehören zu insgesamt vier Geiseln auch mit deutscher Staatsangehörigkeit, die von der islamistischen Terrororganisation freigelassen wurden. Nach ihrer Rückkehr nach Israel veröffentlichte die Armee ein Bild, das ihr Wiedersehen dokumentiert.

Die deutsch-israelischen Geiseln Gali und Ziv Berman nach ihrer Freilassung. Foto: -/IDF/dpa

HEUTE 10:14 Uhr Zweite Gruppe von 13 israelischen Geiseln übergeben

Die zweite und damit letzte Gruppe der 20 überlebenden israelischen Geiseln sind nach Angaben des israelischen Rundfunks im Gazastreifen an das Rote Kreuz übergeben worden.

Israels Militär geht nicht davon aus, dass die Hamas auch alle 28 toten Geiseln heute – und damit innerhalb der im Rahmen der Waffenruhe vereinbarten 72-Stunden-Frist – übergeben kann.

Palästinenser versammeln sich am Straßenrand, während Fahrzeuge des Roten Kreuzes eintreffen, um die zweite Gruppe freigelassener israelischer Geiseln im Süden von Deir al-Balah im Gazastreifen zu übernehmen. Foto: BASHAR TALEB/AFP via Getty Images

Übergabe der zweiten Geiselgruppe. Foto: BASHAR TALEB/AFP via Getty Images

HEUTE 9:04 Uhr US-Präsident Trump in Israel gelandet

Kurz nach dem Beginn der Freilassung der verbleibenden lebenden israelischen Geiseln im Gazastreifen durch die Hamas ist US-Präsident Donald Trump in Israel gelandet. Er wurde am Montagvormittag unter anderem von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu in Tel Aviv empfangen.

Trump wird sich nur einige Stunden in Israel aufhalten. Zunächst ist ein Gespräch mit Netanjahu geplant, danach wird Trump eine Rede vor dem israelischen Parlament halten sowie Angehörige von Geiseln treffen. Danach geht es für ihn weiter nach Scharm el-Scheich in Ägypten, wo eine „Nahost-Friedenszeremonie“ stattfinden soll. Den Krieg im Nahen Osten erklärte Trump derweil für „beendet“.

HEUTE 8:37 Uhr Erste Geiseln nach 738 Tagen freigelassen

Die ersten sieben von der Terrororganisation Hamas freigelassenen Geiseln sind nach mehr als zwei Jahren Gefangenschaft in der Obhut der israelischen Armee. Dies teilte das Militär nach Übermittlung durch Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) mit. „Wir haben 738 Tage darauf gewartet, dies zu sagen: Willkommen zu Hause“, schrieb das israelische Außenministerium auf X und nannte die Namen der Freigelassenen: Guy Gilboa Dalal, Eitan Mor, Matan Angrest, Alon Ohel, Gali und Ziv Berman sowie Omri Miran. Ohel sowie Gali und Ziv Berman sind Deutsch-Israelis. Eine zweite Übergabe sollte am Vormittag stattfinden.

HEUTE 8:29 Uhr Tausende Israelis feiern Freilassung erster Geiseln

In Tel Aviv sind am Montagmorgen tausende Menschen in Jubel ausgebrochen, um die Freilassung der ersten sieben von insgesamt 20 verbliebenen lebenden Geiseln aus den Händen der Hamas zu feiern. Als erste Medienberichte über die Freilassung veröffentlicht wurden, brachten die auf dem sogenannten Platz der Geiseln in der israelischen Küstenmetropole versammelten Menschen ihre Freude zum Ausdruck, viele von ihnen fielen sich in die Arme.

HEUTE 8:19 Uhr Lage im Gazastreifen verzweifelt

Nach zwei Jahren Krieg ist die Lage für die Palästinenser in dem von Israel abgeriegelten Gazastreifen verzweifelt. Hunderttausende Menschen müssen sich in einer zu weiten Teilen zerstörten, vermutlich von Blindgängern übersäten Trümmerlandschaft zurechtfinden, in der sie nur durch dauerhafte Hilfe von außen überleben können.

Seit Beginn der Waffenruhe hat Israel die Einfuhr von mehr Hilfsgütern in das Gebiet erlaubt: Täglich sollen rund 600 Lastwagen einfahren. Das ist nach UN-Angaben die Mindestmenge, um die Bevölkerung zumindest mit dem Nötigsten zu versorgen. Laut israelischen Sicherheitskreisen soll etwa auch die Reparatur von Wasserleitungen, Abwassersystemen und Bäckereien möglich sein.

HEUTE 7:13 Uhr Israelische Armee: Rotes Kreuz auf dem Weg zur Abholung der ersten Geiseln im Norden

Ein Konvoi des Roten Kreuzes ist nach israelischen Angaben auf dem Weg in den Norden des Gazastreifens, um eine erste Gruppe von freigelassenen Hamas-Geiseln in Empfang zu nehmen. Wie die israelische Armee am Montag mitteilte, wird die Übergabe an einem „Treffpunkt im nördlichen Gazastreifen stattfinden, wo mehrere Geiseln übergeben werden sollen“.

Schwer gepanzerte Fahrzeuge patrouillieren am Ofer-Militärgefängnis bei Ramallah: Israel bereitet sich auf die Freilassung palästinensischer Gefangener vor. Foto. HAZEM BADER/AFP via Getty Images

HEUTE 6:40 Uhr Hamas gibt Namen der lebenden israelischen Geiseln bekannt

Die islamistische Hamas hat die Namen der 20 freizulassenden israelischen Geiseln veröffentlicht, die noch am Leben sind. Die Kassam-Brigaden, der bewaffnete Hamas-Arm, habe „beschlossen, die folgenden lebenden“ Geiseln freizulassen, erklärte die islamistische Terrororganisation am Montag im Onlinedienst Telegram. Damit wurden erstmals die Namen der 20 bis dahin am Leben vermuteten israelischen Geiseln bestätigt.

Menschen in Tel Aviv verfolgen gespannt die angekündigte Freilassung der letzten israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen. Foto: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

HEUTE 5:01 Uhr Geiselübergabe beginnt am „frühen Montagmorgen“

Die israelische Regierung hatte am Sonntag mitgeteilt, dass die Übergabe der Geiseln, die von islamistischen Palästinensergruppen im Gazastreifen festgehalten werden, voraussichtlich am „frühen Montagmorgen“ beginnen werde. „Wir gehen davon aus, dass alle 20 lebenden Geiseln gleichzeitig an das Rote Kreuz übergeben und in sechs bis acht Fahrzeugen transportiert werden“, sagte Bedrosian. Erst wenn die Ankunft sämtlicher Geiseln in Israel bestätigt sei, würden im Gegenzug diejenigen palästinensischen Häftlinge freikommen, deren Freilassung vereinbart worden sei.

Nach Angaben von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sind 20 beim Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 verschleppte Geiseln noch am Leben, weitere 27 sind tot. Im Zuge der Vereinbarung sollen am Montag bis alle verbliebenen Geiseln von der Hamas an Israel übergeben werden. Übergeben werden sollen auch die sterblichen Überreste eines bereits 2014 getöteten und seitdem im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Soldaten. Die Frist für die Freilassung der Geiseln läuft am Montag um 12.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MESZ) ab.

Im Gegenzug sollen knapp 2.000 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden, darunter rund 1.700 Bewohner des Gazastreifens, die während des Kriegs von der israelischen Armee festgenommen worden waren. Darunter sind auch 250 Palästinenser, die lebenslange Haftstrafen verbüßen.

HEUTE 3:06 Uhr Trump: „Der Krieg ist vorbei“

„Der Krieg ist zu Ende“, sagte US-Präsident Donald Trump an Bord der Air Force One zu Journalisten auf dem Weg nach Israel. Trump will am Vormittag (Ortszeit) in Israel zunächst Angehörige der Geiseln treffen und dann vor der Knesset – dem israelischen Parlament – eine Rede halten. Am Nachmittag will er dann zu einer „Nahost-Friedenszeremonie“ anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen. Dort werden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, unter anderem aus Europa und der arabischen Welt. Anreisen wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz.