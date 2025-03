Trump: Angebliche Kriegspläne mit China und Musk-Einweihung sind „Fake News“

US-Präsident Donald Trump bezeichnete einen Bericht der New York Times (NYT), in dem es heißt, dass Elon Musk im Pentagon über die Pläne des US-Militärs für einen möglichen Krieg mit China informiert werden soll, als „Fake News“ und „völlig unwahr“.

In dem Bericht, in dem mehrere anonyme Regierungsmitarbeiter zitiert wurden, hieß es, Musk würde von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und führenden US-Militärs, darunter Admiral Christopher W. Grady, dem amtierenden Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff (JCS), eine Präsentation zu den Plänen erhalten. Das JCS ist ein Beratergremium für den US-Präsidenten und den US-Verteidigungsminister.

„Die Fake News sind wieder am Werk, diesmal die scheiternde ‚New York Times‘“, schrieb Trump in einem Beitrag vom 20. März auf der Social-Media-Plattform Truth Social. „Sie haben fälschlicherweise behauptet, dass Elon Musk morgen zum Pentagon geht, um sich über einen möglichen ‚Krieg mit China‘ zu informieren. Wie lächerlich?“

Trump fügte hinzu, dass China „nicht einmal erwähnt oder diskutiert werden wird“, wenn Musk, ein Berater des US-Präsidenten, am 21. März das Pentagon besucht.

„Wie schändlich ist es, dass die diskreditierten Medien solche Lügen erfinden können“, fügte Trump hinzu. „Wie auch immer, die Geschichte ist völlig falsch!!!“

US-Verteidigungsminister: „Fake News haben wieder zugeschlagen“

Hegseth schrieb auf der Social-Media-Plattform X, dass er sich darauf freue, Musk im Pentagon zu einem „informellen Treffen über Innovation, Effizienz und intelligentere Produktion“ zu begrüßen, bei dem es nicht um „streng geheime chinesische Kriegspläne“ gehen würde. „Die Fake News haben wieder zugeschlagen“, fügte Hegseth hinzu.

Pentagon-Sprecher Sean Parnell kommentierte den Bericht der NYT auf X mit den Worten, der Bericht sei „schamlos und böswillig falsch“. „Elon Musk ist ein Patriot“, sagte Parnell. „Wir sind stolz darauf, ihn im Pentagon zu haben.“

Demokratische Abgeordnete und andere Gruppen haben Bedenken hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte geäußert, die Musk aufgrund seiner Beteiligung an der Abteilung für staatliche Ausgabenkürzungen (DOGE) haben könnte, da er Anteile am E-Autohersteller Tesla und SpaceX, einem US-amerikanischen Raumfahrtunternehmen und wichtigen Auftragnehmer für die US-Regierung, hält.

Über DOGE wirkt Musk mit bei den Bemühungen der Regierung Trump mit, den Regierungsapparat zu verschlanken und sicherzustellen, dass jede Behörde im Einklang mit Trumps „America First“-Vision handelt.

Demokratischer US-Senator Adam Schiff ist einer von Musk schärfsten Kritikern. Er forderte das Weiße Haus auf , Musks finanzielle Offenlegungserklärung zu veröffentlichen. Er sagte, dass der Geschäftsmann als „besonderer Regierungsangestellter“ den Gesetzen über Interessenkonflikte unterliege, die Regierungsangestellte daran hindere, sich an Angelegenheiten zu beteiligen, an denen sie ein finanzielles Interesse hätten.

Musk verspricht Transparenz

Das Weiße Haus erklärte zuvor, dass Musk ein „besonderer Regierungsangestellter“ unter der Regierung Trump ist und nur als Berater fungiere.

Mitarbeiter des Weißen Hauses haben auch erklärt, dass Musk sich im Falle von Interessenkonflikten zwischen seinen Geschäftsbeziehungen und seiner Rolle bei der Streichung von staatlichen Ausgaben sich der Stimme enthalten wird. Musk versprach zudem, gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit transparent zu sein.

Musk besucht NSA

Musk besuchte am 12. März die National Security Agency (NSA). Zuvor erklärte er, dass der Geheimdienst „eine Generalüberholung braucht“. Die NSA ist der größte Auslandsgeheimdienst der USA.

NSA-Direktor General Timothy Haugh, der auch Kommandeur des U.S. Cyber Command (CYBERCOM) ist, empfing Musk bei seinem ersten Besuch in der Behörde.

„NSA und CYBERCOM konzentrieren sich auf die Prioritäten des Präsidenten […] Treffen mit wichtigen Beratern stellen sicher, dass wir auf einer Linie sind“, erklärte die NSA in anschließend in einer Mitteilung.

Der Bericht der „New York Times“ wurde zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, an dem die Spannungen zwischen Washington und Peking in den letzten Jahren aufgrund von Meinungsverschiedenheiten in den Bereichen Technologie, Handelszölle und Cybersicherheit sowie Taiwan und die Ursprünge von COVID-19 zugenommen haben.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass ein Krieg zwischen beiden Nationen unmittelbar bevorsteht.

Dieser Artikel erschienen im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Trump Dismisses Claim That Musk Will Be Briefed on Plans for Potential War With China“. (deutsche Bearbeitung er)