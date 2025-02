US-Umweltschutzbehörde fordert Rückgabe von Klimafinanzierung in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar

Der neue Leiter der US-Umweltschutzbehörde EPA, Lee Zeldin, will etwa 20 Milliarden US-Dollar an staatlicher Unterstützung, die Umweltgruppen vor der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump im Januar erhalten haben, zurückhaben.

In einem Video, das am 12. Februar auf der Social-Media-Plattform X veröffentlicht wurde, sagte Zeldin, die EPA habe beschlossen, die Zuschüsse für Klima- und erneuerbare Energieprojekte vor allem aufgrund von Bedenken wegen mangelnder Aufsicht und Transparenz zurückzuziehen.

„Die Zeiten, in denen im Namen der Umwelt- und Klimagerechtigkeit verantwortungslos Geld an linksradikale Aktivistengruppen verteilt wurde, sind vorbei“, sagte der EPA-Leiter. „Die amerikanische Öffentlichkeit verdient eine transparentere und verantwortungsvollere Regierung als die, die in den letzten vier Jahren im Amt war.“

In dem Video sagte Zeldin, dass die EPA herausgefunden habe, dass während der vorherigen Regierung etwa 20 Milliarden US-Dollar an Steuergeldern an ein nicht genanntes externes Finanzinstitut überwiesen worden seien.

Diese Bank beaufsichtigt den sogenannten Treibhausgas-Reduzierungsfonds , der im Rahmen des Gesetzes zur Reduzierung der Inflation, das von der Regierung Biden stammt, eingerichtet worden war. Über ihn vergab die EPA die 20 Milliarden US-Dollar an acht verschiedene Einrichtungen.

Zeldin sagte, er sei der Meinung, dass die Finanzvermittlung durch die Bank sofort gekündigt werden müsse, und forderte die Bank auf, die Gelder vollständig zurückzuzahlen. Er erklärte, dass die acht Einrichtungen die Aufgabe hätten, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und andere Gruppen nach eigenem Ermessen und mit „weit weniger Transparenz“ zu finanzieren.

Laut Zeldin war das Programm das erste seiner Art in der Geschichte der EPA. „Es wurde gezielt darauf ausgelegt, das gesamte Geld in einer überstürzten Aktion mit reduzierter Aufsicht einzusetzen.“

Nach Angaben des EPA-Chefs wurden knapp 7 Milliarden US-Dollar davon an den Climate United Fund überwiesen. Der Fonds ist laut seiner Website eine „nationale Koalition von gemeinnützigen Organisationen, die in Lösungen investieren, die Amerikas schwierigste Wirtschafts- und Umweltprobleme angehen“.

„Jetzt versuchen wir, das Geld so schnell wie möglich auszugeben“

In einer Erklärung vom April 2024 hatte die EPA unter der Regierung Biden erklärt: „Das Programm des Climate United Fund [Klimaschutz-Fonds] wird sich auf Investitionen in schwieriger zu erreichende Marktsegmente wie Verbraucher, kleine Unternehmen, kleine Landwirtschaftsbetriebe, kommunale Einrichtungen und Schulen konzentrieren – wobei mindestens 60 Prozent der Investitionen in einkommensschwache und benachteiligte Gemeinden, 20 Prozent in ländliche Gemeinden und 10 Prozent in Stammesgemeinschaften fließen.“

In seinem Video wies Zeldin auch auf ein Video von Project Veritas hin, das im Dezember 2024 veröffentlicht wurde. In diesem deutet Brent Efron, Sonderassistent im Politikbüro der EPA, unter der Regierung Biden an, dass die Behörde sich beeile, milliardenschwere Fördermittel zu verteilen, bevor die neue Trump-Regierung ihr Amt antritt.

„Jetzt versuchen wir nur, das Geld so schnell wie möglich auszugeben, bevor sie kommen und alles stoppen“, sagte Efron einem verdeckten Reporter von Project Veritas. „Es fühlt sich wirklich so an, als wären wir auf der Titanic und würden Goldbarren über Bord werfen.“

EPA-Chef Zeldin sagte, er werde die mutmaßlichen Handlungen der EPA unter der vorherigen Regierung an das Büro des Generalinspektors der EPA – einer unabhängigen Abteilung innerhalb der Umweltschutzbehörde – weiterleiten und sich dafür einsetzen, die Angelegenheit durch das Justizministerium untersuchen zu lassen.

Zeldin erklärte, dass die Behörde unter der Trump-Regierung eine Null-Toleranz-Haltung gegenüber Verschwendung und Missbrauch einnehme und dass „jeden Cent, der ausgegeben wurde“, überprüft werde.

Die Epoch Times hat die acht Stellen, die die Mittel erhalten haben, um eine Stellungnahme gebeten.

Der Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „EPA Chief Seeks Return of $20 Billion in Climate Funding“. (deutsche Bearbeitung er)