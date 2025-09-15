Logo Epoch Times

vor 14 Minuten

Kuss nach Weltrekord: Duplantis springt in neue Dimension

vor 26 Minuten

Vance will Folge von Kirk-Podcast moderieren

vor einer Stunde

Rubio sichert Israel die „unerschütterliche Unterstützung“ der USA zu

vor einer Stunde

Deutschland ist Basketball-Europameister - große Party in Frankfurt

vor 2 Stunden

Umstrittener Kampfsportler McGregor zieht Präsidentschaftskandidatur in Irland zurück

vor 2 Stunden

Aktuell keine Bergungsaktion für Laura Dahlmeier im Gange

vor 3 Stunden

Brüderpaar soll Anschlag geplant haben: Prozess in Mannheim begonnen

vor 3 Stunden

1,79 Euro für 250 Gramm Butter: Handelsketten senken Butterpreis

vor 3 Stunden

Vizepräsident Selen rückt an Spitze des Verfassungsschutzes

vor 3 Stunden

Weitere Afghanistan-Abschiebungen im Gespräch

Logo Epoch Times
Trump will mit Xi telefonieren

Trump deutet Einigung mit China über TikTok an - Telefonat mit Xi

Im Ringen um die Zukunft der Kurzvideo-App TikTok in den USA zeichnet sich Bewegung ab. „Wir haben einen Rahmen für einen TikTok-Deal“, sagte US-Finanzminister Scott Bessent in Washington. Auch Präsident Donald Trump deutete eine Einigung an. 

top-article-image

Nach dem US-Gesetz dürfte Tiktok eigentlich nicht mehr in den USA verfügbar sein (Archivbild).

Foto: Monika Skolimowska/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Kurz vor Ablauf einer Frist zum Verkauf der Videoplattform TikTok in den USA hat US-Präsident Donald Trump eine Einigung angedeutet. Es gebe einen „Deal“, schrieb Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. Er kündigte ein Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping für Freitag an.
Trump nannte TikTok zwar nicht namentlich. Er erklärte aber, bei der Einigung gehe es „um ein ‚gewisses‘ Unternehmen, das junge Menschen in unserem Land sehr gerne retten wollen“. Die Nutzer würden „sehr glücklich“ über die Einigung sein, fügte er hinzu.

Trump hatte die Frist mehrfach verschoben

TikTok gehört dem chinesischen Konzern ByteDance; ein US-Gesetz aus der Zeit von Trumps Vorgänger Joe Biden verpflichtet das Unternehmen zum Verkauf der Plattform in den USA, wenn es einen Ausschluss von den App-Stores vermeiden will. Nach Protesten junger Nutzer hatte Trump die Frist mehrfach verschoben, aktuell läuft sie am Mittwoch ab.
Trump hatte ByteDance zuletzt Mitte Juni weitere 90 Tage Aufschub gewährt, um einen Käufer in den USA zu finden. Ende Juni sprach er dann erstmals von einem möglichen Käufer für die Plattform, dies wurde allerdings nie konkreter.
Mehr dazu
US-Finanzminister Scott Bessent sprach ebenfalls von einem möglichen „Deal“ über TikTok. Bessent äußerte sich in Madrid, wo eine US-Delegation seit Sonntag mit China über die Zölle auf Importprodukte und andere strittige Themen verhandelt.
Bei den Gesprächen von Bessent und dem chinesischen Vize-Regierungschef He Lifeng stehen die von Trump verhängten Zölle gegen die Volksrepublik im Mittelpunkt. Im Mai einigten sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, die Zölle zunächst zu reduzieren – seitdem werden auf Waren aus China in den USA 30 Prozent Zoll erhoben, umgekehrt sind es zehn Prozent auf US-Waren in China. Diese Einigung läuft im November aus.

Trump kündigte an, China noch in diesem Jahr zu besuchen

Trump hatte kürzlich von einer Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder gesprochen. Im August kündigte er an, China noch in diesem Jahr oder kurz danach zu besuchen.  (afp/red)
 

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.