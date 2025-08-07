Deutsche Edition
vor 24 Minuten
Massiver Waldbrand: Mindestens ein Todesopfer in Südfrankreich
vor 2 Stunden
Staatstrojaner vor Gericht: Wenn Ermittler heimlich mitlesen
100 Tage Merz-Regierung: Vizekanzler Klingbeil zieht gemischte Bilanz
Dobrindt kündigt Verlängerung von Grenzkontrollen an
vor 3 Stunden
US-Frist für Einführung von Zöllen auf EU-Importe abgelaufen
vor 10 Stunden
Kanada-Abenteuer: Bayern-Ikone Müller künftig in Vancouver
vor 11 Stunden
Weißes Haus: Trump „offen“ für Treffen mit Putin und Selenskyj
vor 12 Stunden
Italien baut „längste Hängebrücke der Welt“ nach Sizilien
334.000 Bürgergeldhaushalte bekommen Miete nicht voll erstattet
vor 13 Stunden
Witkoff in Moskau: Kreml nennt Gespräch „konstruktiv“ – baldiges Treffen zwischen Trump und Putin angekündigt
