Logo Epoch Times

vor 3 Stunden

Wahl neuer Verfassungsrichter soll am 25. September stattfinden

vor 3 Stunden

Bundesbankpräsident: „Kein Handlungsdruck“ für weitere Leitzinssenkungen

vor 3 Stunden

Deutschland wirbt für restriktivere Visavergabe an Russen

vor 4 Stunden

Vorwurf der Urkundenfälschung: Prozess gegen Istanbuler Bürgermeister Imamoglu begonnen

vor 4 Stunden

Messerangriff auf Lehrerin: 17-Jähriger plante „Märtyrer-Tod“

vor 4 Stunden

22 Jahre alt und politisiert: Was über den mutmaßlichen Kirk-Attentäter bekannt ist

vor 5 Stunden

NATO verstärkt Ostflanke - Deutschland schickt weitere Kampfjets nach Polen

vor 5 Stunden

Diplomaten: Wohl keine Einigung auf EU-Klimaziel für 2040 vor UN-Klimakonferenz

vor 5 Stunden

Hohe Verluste drohen: NRW-Kommunalwahl könnte für die SPD zum Scheideweg werden

vor 6 Stunden

Nach Unruhen in Nepal: Frühere oberste Richterin wird Regierungschefin

Logo Epoch Times
Kriminalität

Trump kündigt Einsatz der Nationalgarde in Memphis an

US-Präsident Donald Trump hat die Entsendung der Nationalgarde nach Memphis im US-Bundesstaat Tennessee angekündigt. In der von Demokraten regierten Stadt gebe es große Probleme, sagte er zur Begründung.

top-article-image

Mitglieder der Nationalgarde, die auf Anordnung von Präsident Trump in der US-Hauptstadt Washington sind, stehen neben einem gepanzerten Fahrzeug.

Foto: Jose Luis Magana/FR159526 AP/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 3 Min.

Lesedauer: 3 Min.

US-Präsident Donald Trump hat die Entsendung der Nationalgarde nach Memphis im US-Bundesstaat Tennessee angekündigt. In der von Demokraten regierten Stadt gebe es große Probleme mit Kriminalität, sagte Trump am Freitag in Washington. „Wir werden das genauso in Ordnung bringen wie in Washington“, fügte er hinzu. Wann der Einsatz beginnen soll, war zunächst nicht bekannt.

Die höchste Rate von Gewaltverbrechen im vergangenen Jahr

Memphis ist nach Los Angeles und der Hauptstadt Washington die dritte Demokraten-Hochburg in den USA, in der Trump Soldaten einsetzt. Die Stadt ist als Heimat des Blues und Rock’n’Roll bekannt, dort steht die Villa „Graceland“ des 1977 gestorbenen Sängers Elvis Presley.
Das Weiße Haus begründete den Einsatz mit der ausufernden Kriminalität in Memphis. Memphis habe im vergangenen Jahr die höchste Rate von Gewaltverbrechen und die dritthöchste Mordrate der USA verzeichnet, hieß es in einer Erklärung.
Die örtliche Polizei sieht die Kriminalität dagegen auf einem 25-Jahres-Tief. Am Dienstag hatte die Polizeibehörde von Memphis erklärt, in den ersten acht Monaten des Jahres sei die Kriminalität in allen Bereichen weiter zurückgegangen. „Mord ist auf einem Sechs-Jahres-Tief, schwere Körperverletzung auf einem Fünf-Jahres-Tief und sexuelle Gewalt auf einem Zwanzig-Jahres-Tief“, hieß es.
Der Gouverneur von Tennessee, der Republikaner Bill Lee, sicherte Trump umfassende Zusammenarbeit zu. Er stehe bereits seit Monaten in Kontakt mit der US-Regierung. „Die nächste Phase wird einen Einsatz der Nationalgarde von Tennessee, des FBI, der Autobahnpolizei, der städtischen Polizei und anderer Strafverfolgungsbehörden umfassen“, erklärte er im Onlinedienst X.
Trump sagte, auch der Bürgermeister von Memphis, der Demokrat Paul Young, sei „glücklich“ über den Schritt. Dieser äußerte sich nicht. Young hatte am Donnerstag erklärt, die Stadt brauche vor allem „finanzielle Mittel für Intervention und Prävention“ von Gewalt.
Ähnliche Einsätze der Nationalgarde hatte Trump auch Demokraten-Hochburgen wie Chicago, New York und New Orleans angedroht. Der Präsident sagte, er wolle zu einem späteren Zeitpunkt auch „Chicago retten“. Der demokratische Gouverneur des umliegenden Bundesstaats Illinois, JB Pritzker, hatte entschieden gegen Trumps Vorhaben protestiert.
Mehr dazu

Migrant in Chicago durch Beamten der Einwanderungspolizei ICE getötet

Seit Dienstag ist die Einwanderungspolizei ICE in Chicago im Einsatz, um die von Trump angekündigten Massenabschiebungen voranzutreiben. Dabei wurde am Freitag ein Migrant durch Schüsse eines ICE-Beamten getötet.
Der Mann habe sich einer Fahrzeugkontrolle widersetzt, sei mit dem Auto davongerast und habe einen Beamten mit sich geschleift, teilte das US-Heimatschutzministerium mit. Weil er um sein Leben gefürchtet hätte, habe der Beamte auf den Migranten geschossen und diesen getötet. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.