Trump: „Wir müssen die Mandate beenden.“

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump im Interview mit Kash Patel am 31. Januar 2022. Foto: The Epoch Times

In einem Exklusivinterview mit der amerikanischen Epoch Times kritisierte Donald Trump die Mandate im Zusammenhang mit Corona. Das Interview fand Ende Januar in Palm Beach, Florida, statt und wird ab dem 8. Februar ausgestrahlt.

Der ehemalige Top-Berater Kash Patel interviewte den Ex-US-Präsidenten Donald Trump am 31. Januar in der Epoch Times-Sendung „Kash’s Corner.“ Dabei kritisierte Trump die COVID-19-Mandate (Staatsverordnungen) scharf. Das vollständige Interview wird am 8. Februar um 2:00 Uhr nachts deutscher Zeit auf EpochTV ausgestrahlt. Auch anschließend wird es bei EpochTV zu sehen sein.

Donald Trump war US-Präsident, als SARS-CoV-2 Ende 2019 in China auftauchte. Unter Trump erließ die US-Regierung keine Impfstoff- oder Maskenvorschriften. Allerdings forderten einige Bundesstaaten und Bezirke, darunter Kalifornien, ihre Bürger auf, Masken zu tragen.

Mandate unter Biden

Unter dem amtierenden US-Präsidenten Joe Biden begannen viele Staaten damit, COVID-19-Impfnachweise von den Amerikanern zu verlangen. Sie wurden zur Bedingung, um essen zu gehen, Konzerte zu besuchen und sogar um arbeiten zu können. Biden ordnete an, dass sich das Militär, staatliche Auftragnehmer, Behörden seiner Regierung, Mitarbeiter des Gesundheitswesens und alle Amerikaner, die in Unternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten arbeiten, impfen lassen müssen.

Alle diese Anordnungen wurden angefochten und einige wurden von Gerichten blockiert. Die Maskenpflicht hat allerdings den rechtlichen Anfechtungen weitgehend standhalten können.

„Mandate müssen beendet werden“

Trump bezeichnete in dem Interview mit der Epoch Times die Mandate im Zusammenhang mit COVID-19 als falsch und bekräftigte, dass sie aufgehoben werden sollten.

Wir müssen die Mandate beenden…Sie müssen beendet werden und sie hätten nicht einmal angefangen werden dürfen“, fügte Trump hinzu.

Trump sagte im Interview, dass Biden bei der Bewältigung der Pandemie „eine schreckliche Arbeit“ geleistet habe. Im Wahlkampf hätte er noch versprochen, „das Virus zu besiegen.“

Weiter sagte er: „Es ist, als ob sie nicht wüssten, was sie da tun. Es gab mehr [Todesfälle] in seinem Jahr. Und das nach allem, was entwickelt wurde, Therapeutika, Impfstoffe, alles.“ Die Zahl der Todesfälle, die auf COVID-19 zurückzuführen sind, war 2021 höher als 2020. In vielen Gebieten wurden Ende 2021 oder im Januar neue Fallrekorde aufgestellt.

Trump verließ sein Amt am 20. Januar 2021. Er hatte zu Beginn der Pandemie keine Abriegelungen angeordnet. Das forderten aber seine COVID-Berater Dr. Anthony Fauci und Dr. Deborah Birx. Sie empfahlen den Menschen, zu Hause zu bleiben. Viele Staaten zwangen sogenannte, nicht lebensnotwendige Unternehmen zur Schließung.

Der ehemalige Präsident wich schließlich von der Meinung der obersten Gesundheitsbehörden ab und drängte auf die Wiedereröffnung geschlossener Gebiete, wobei er bekanntermaßen erklärte, die „Maßnahmen“ dürften nicht schlimmer sein als COVID-19 selbst. Eine Meta-Analyse von 24 Studien kam zu dem Ergebnis, dass die Schließungen wenig bis gar keinen Einfluss auf die COVID-19-Sterblichkeit hatten.

„Hunderttausende Leben gerettet“

Trump wies darauf hin, dass er etwa einen Monat nach dem ersten Auftreten des KPC-Virus (Virus der Kommunistischen Partei Chinas) den meisten Nicht-Amerikanern den Reiseverkehr nach und aus China untersagte. Das war damals ein umstrittener Schritt.

Außerdem schränkte er die illegale und legale Einwanderung stark ein. Denn er befürchtete, dass Einwanderer das Virus übertragen könnten und rief die Operation Warp Speed ins Leben. Sie sollte die Entwicklung von Impfstoffen und Therapeutika gegen COVID-19 beschleunigen.

„Ich habe unser Land gegen China abgeschottet und damit Hunderttausende Leben gerettet. Und ich habe es auch gegenüber Europa geschlossen, als ich sah, was in Italien, Frankreich und Spanien geschah. Und diese beiden Schließungen haben Hunderttausende Leben gerettet“, sagte Trump.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der englischen Ausgabe The Epoch Times unter dem Titel: EXCLUSIVE: Donald Trump: ‘We Have to End the Mandates’ (deutsche Bearbeitung durch mf)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen: Jetzt spenden!