Trump zum Wahlkampf: Abgeordnete und Richter brauchen „Mut“, um „das Richtige“ zu tun

US-Präsident Donald Trump fragte sich am Dienstag, ob Abgeordnete oder Richter den Mut haben, ihm dabei zu helfen, die Wahlergebnisse in wichtigen umkämpften Staaten anzufechten.

Während eines Gipfeltreffens über COVID-19-Impfstoffe am Mittwoch (9.12.) sagte US-Präsident Donald Trump:

„Lasst uns sehen, ob jemand den Mut hat oder nicht – ob es ein Abgeordneter oder ganze Parlamente sind, oder ob es ein Richter des Obersten Gerichtshofs oder eine Reihe von Richtern des Obersten Gerichtshofs sind. Lasst uns sehen, ob sie den Mut haben, das zu tun, von dem jeder in diesem Land weiß, dass es richtig ist.“

Trump und andere Republikaner haben in Pennsylvania, Georgia und anderen Staaten, in denen der Abstand zwischen ihm und dem Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Joe Biden, gering war, eine Flut von Klagen eingereicht. Keine dieser Klagen hat bisher zu einer Änderung der Ergebnisse geführt.

Zwei weitere Fälle sind vor dem Obersten Gerichtshof anhängig: Der Bundesstaat Texas hat am Dienstag einen wichtigen Fall eingereicht, und eine Gruppe von Republikanern aus Pennsylvania plant die Einreichung einer Anfechtungsklage (writ of certiorari), so ihr Anwalt gegenüber der Epoch Times USA. Das Gericht hatte zuvor einen Antrag abgelehnt, die Bestätigung der Wahlergebnisse in diesem Bundesstaat zu blockieren.

Trump erhielt mehr als 12 Millionen Stimmen mehr als in 2016

Trump merkte an, dass er bei der Wahl am 3. November fast 75 Millionen Stimmen erhalten habe, fast 12 Millionen mehr als 2016, als er die Wahl gewann.

Präsident Obama erhielt in seiner zweiten Amtszeit 3 Millionen weniger, und er gewann mit Leichtigkeit. Ich habe 12 Millionen mehr erhalten, was übrigens ein Rekord ist. Zwölf Millionen mehr“, sagte Trump.

„Und sie sagen, dass, als die Zahlen herauskamen – und die Zahlen kamen durch Maschinen. Und all diese Stimmzettel wurden erst weggenommen und dann hinzugefügt. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihren Fernseher einzuschalten, und Sie werden sehen, was mit Tausenden von Stimmzetteln geschah, die unter Tischen hervorgeholt wurden – mit all den schrecklichen Dingen, die Sie gesehen haben. Alles, was Sie tun müssen, ist, einen Blick darauf zu werfen. Und wenn jemand den Mut dazu hat, weiß ich, wer die nächste Regierung sein wird,“ so der US-Präsident.

Trump behauptet, er habe die Wahl 2020 gewonnen. Biden hat den Sieg erklärt und darauf verwiesen, dass er mit knappem Vorsprung mehr als die für einen Sieg erforderlichen 270 Wahlstimmen erhalten wird. Die Epoch Times wird erst dann einen Gewinner benennen, wenn alle rechtlichen Fragen geklärt sind. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)