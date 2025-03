„Dramatische Restrukturierung“: US-Gesundheitsministerium streicht weitere 10.000 Stellen

Im Zuge des von US-Präsident Donald Trump betriebenen Kahlschlags in den Bundesbehörden werden im Gesundheitsministerium weitere rund 10.000 Stellen gestrichen. Dadurch sollen jährlich 1,8 Milliarden Dollar (1,67 Milliarden Euro) eingespart werden, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte. Der Stellenabbau geschehe im Rahmen einer „dramatischen Restrukturierung“, durch die das Ressort „effizienter“ aufgestellt werden solle.

Die Kürzung von 10.000 Vollzeitstellen kommt zu der Streichung tausender Jobs in dem Ministerium hinzu, die seit Trumps Amtsantritt im Januar durch freiwillige Kündigungen und Frühverrentungen zustande kam. Insgesamt sinkt den Angaben zufolge die Zahl der Vollzeitstellen im Gesundheitsministerium von 82.000 auf 62.000.

Mehr Leistung, niedrigere Kosten

Das Ministerium versicherte, dass die staatlichen Krankenversicherungen Medicare, Medicaid „und andere wesentliche Gesundheitsdienstleistungen intakt bleiben“ würden. Ressortchef Robert F. Kennedy Jr. erklärte, durch die Umstrukturierung werde sich das Ministerium darauf konzentrieren, in der US-Bevölkerung weitverbreitete chronische Krankheiten zu bekämpfen. Dies hatte Kennedy vor seinem Amtsantritt als Priorität genannt.

Das Gesundheitsministerium werde künftig „viel mehr“ leisten als in der Vergangenheit, und dies „zu niedrigeren Kosten für den Steuerzahler“, betonte der Minister. Kennedy wird von der Opposition stark kritisiert – vor allem wegen seiner vielen impfkritischen Äußerungen in der Vergangenheit, insbesondere über die Corona-Impfungen.

Lesen Sie auch US-Außenministerium kündigt 83 Prozent der USAID-Verträge

„Make America Healthy Again“

Kennedy führt das Gesundheitsministerium unter dem Motto „Make America Healthy Again“ („Macht Amerika wieder gesund“) – eine Anlehnung an Trumps Slogan „Make America Great Again“ („Macht Amerika wieder großartig“). Er will unter anderem das in der US-Bevölkerung weitverbreitete Übergewicht bekämpfen. Chronische Krankheiten sollten durch die Fokussierung auf „sicheres, gesundes Essen, sauberes Wasser und die Eliminierungen von Giften in der Umwelt“ eingedämmt werden, erklärte sein Ministerium am Donnerstag.

Die drastische Stellenstreichung im Gesundheitsressort folgt der generellen Linie Trumps, der mit Unterstützung seines Beraters Elons Musk eine radikale Reduzierung des Behördenapparats betreibt. Zehntausende Bedienstete wurden bereits entlassen oder schieden freiwillig aus. Die oppositionelle demokratische Partei versucht jedoch den Prozess durch eine Vielzahl von Klagen zu stoppen. (afp/tp)