TV-Duell zwischen Trump und Biden: LIVE auf Epoch Times und NTD

Präsident Donald Trump und der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden stehen sich in ihrer zweiten und letzten TV-Debatte am Donnerstag gegenüber (21:00 Uhr Ortszeit; Freitag 03:00 Uhr MESZ). Live bei Epoch Times und NTD.

Die Kommission für Präsidentschaftsdebatten kündigte am Montag an, dass sie das Mikrofon jedes Kandidaten für zwei Minuten während der ersten Antwort in der Debatte stumm schalten wird. Nachdem jeder Kandidat ununterbrochen gesprochen hat, folgen nach Angaben der Kommission 15 Minuten offene Diskussion ohne Stummschaltung.

Das Schwestermedium der Epoch Times, NTD Television, wird die Debatte übertragen. Die Zuschauer können die Debatte auch online auf den Websites von NTD und The Epoch Times verfolgen.

Wo sie LIVE zuschauen können

NTD Website: https://www.ntd.com

The Epoch Times: https://www.theepochtimes.com

NTD YouTube: https://www.youtube.com/user/NTDTV

The Epoch Times YouTube: https://www.youtube.com/epochtimesdigital

The Epoch Times Facebook: https://www.facebook.com/epochtimes

NTD Facebook: https://www.facebook.com/NTDTelevision

NTD Twitter: https://twitter.com/news_ntd

NTD Amerika: Verizon Fios® TV, Kanal 158

Eigentlich waren in diesem Jahr wie üblich drei Fernsehduelle zwischen den Präsidentschaftskandidaten geplant. Eine für vergangene Woche angesetzte Debatte wurde aber nach Trumps Corona-Infektion gestrichen. (afp)

Unsere Buchempfehlung

Wie sich die Fülle der Organisationen, die heute Unruhen und Gewalt in der westlichen Gesellschaft anstiften, auch nennen mag – sei es „Unteilbar“, „Antifa“, „Stopp das Patriarchat“, „Black Lives Matter“ oder „Widerstand gegen Faschismus“ – sie alle sind Kommunisten oder Befürworter kommunistischer Ideen. Die gewalttätige Gruppe der „Antifa“ besteht aus Menschen verschiedener kommunistischer Prägung, wie Anarchisten, Sozialisten, Liberalen, Sozialdemokraten und dergleichen.

Unter dem Deckmantel der freien Meinungsäußerung arbeiten diese Gruppen unermüdlich daran, alle möglichen Konflikte in der westlichen Gesellschaft zu schüren. Um ihr eigentliches Ziel zu verstehen, braucht man nur einen Blick auf die Richtlinie der Kommunistischen Partei der USA an ihre Mitglieder zu werfen:

„Mitglieder und Frontorganisationen müssen unsere Kritiker ständig in Verlegenheit bringen, diskreditieren und herabsetzen [...] Wenn Gegner unserer Sache zu irritierend werden, brandmarkt sie als Faschisten oder Nazis oder Antisemiten. [...] Bringt diejenigen, die sich uns widersetzen, ständig mit Namen in Verbindung, die bereits einen schlechten Ruf haben. Diese Verbindung wird nach ausreichender Wiederholung in der Öffentlichkeit zur ‚Tatsache‘ werden.“

Genau darum geht es im 8. Kapitel des Buches "Wie der Teufel die Welt beherrscht" mit dem Titel "Wie der Kommunismus Chaos in der Welt verursacht". Hier mehr zum Buch.

Jetzt bestellen - Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop

Das dreibändige Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Es analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat.

Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.

Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]