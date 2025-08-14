UN-Plastikabkommen: 184 Staaten treffen sich in Genf für letzten Verhandlungstag

Nach mehr als einer Woche ohne Fortschritte ist die offiziell letzte Verhandlungsrunde über ein UN-Plastikabkommen angebrochen. Die Vertreter von 184 Staaten und NGOs kamen am Donnerstag in Genf zusammen, um ein Scheitern der Gespräche abzuwenden.

Bislang standen sich erdölproduzierende Staaten zusammen mit weiteren Ländern auf der einen Seite und Vertreter etwa aus der EU oder Lateinamerika zusammen mit Umweltschützern auf der anderen Seite unversöhnlich gegenüber.

Für den offiziell letzten Verhandlungstag befinden sich viele Minister in Genf. Frankreichs Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher hält es für „möglich, einen Text über zehn Seiten zu verfassen, der alle wichtigen Punkte beinhaltet“.

Jüngster Vertragsentwurf wurde abgelehnt

Am Mittwoch war der jüngste Entwurf des Vorsitzenden der Verhandlungen, Luis Vayas Valdivieso, von allen Seiten abgeschmettert worden. Unter anderem die Delegationen der EU, Panamas, Chiles und Mexikos bezeichneten den Entwurf wegen fehlender verbindlicher Auflagen als „inakzeptabel“. Die erdölproduzierenden Staaten wiederum sahen viele ihrer roten Linien überschritten.

Für die EU sagte Umweltkommissarin Jessika Roswall: „Die EU ist zum Handeln bereit, aber nicht um jeden Preis.“ Im Last-Minute-Entwurf des Konferenzvorsitzenden waren praktisch alle ehrgeizigen Ziele und Auflagen für Regierungen gestrichen worden.

Der Vertrag soll auch das Recyceln von Plastikprodukten stärken. Foto: Fernando Vergara/AP/dpa

„Dieser Text ist inakzeptabel und liefert nicht einmal das Minimum, das nötig ist, um mit der Dringlichkeit der Herausforderung umzugehen“, warnte der dänische Delegierte im Namen der 27 EU-Länder. „Inakzeptabel“ und „rote Linien überschritten“ – so äußerten sich zahlreiche Regierungsvertreter.

Kenia: „Nur noch ein Managementplan für Abfall“

Der Vertreter Chiles bezeichnete den Entwurf als „eindeutig unausgewogen“. Alles werde auf nationale Ebene verlagert, es werde kein Raum für internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen Plastikverschmutzung geschaffen.

Der neue Vertragsentwurf sei nur noch ein Managementplan für Abfall, monierten Kenia, die Philippinen und zahlreiche andere Länder. Eine Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner sei keine Option, sagte die Vertreterin Großbritanniens. Selbst Öl-Produzent Saudi-Arabien, das eine Produktionsbegrenzung seit langem bekämpft, kritisierte den Text.

„Der Text ist ein Geschenk an die petrochemische Industrie und ein Verrat an der Menschheit“, meinte der Chef der Delegation der Umweltorganisation Greenpeace, Graham Forbes. Die Wurzel des Übels, die unermüdliche Plastik-Produktion, werde ignoriert.

Knackpunkt Produktionsbegrenzung

Mehr als 120 Länder stehen hinter der Forderung, den Gebrauch und die Produktion von Plastik auf ein nachhaltiges Niveau zu begrenzen. Ziel ist, bestimmte Einwegplastikprodukte wie Strohhalme oder Becher aus Styropor weltweit aus dem Verkehr zu ziehen.

Für Öl produzierende Länder ist das Thema Produktionsbegrenzung ein rotes Tuch. Sie sehen ihre Geschäfte schwinden. Plastik wird überwiegend aus Öl hergestellt. Die Länder wollen stattdessen nur eine Einigung auf den Umgang mit Abfall akzeptieren.

Die Recyclingrate ist weltweit gesehen nahezu gleich geblieben (Archivbild). Foto: Bernd Thissen/dpa/dpa-tmn

„Das Problem der internationalen Plastikverschmutzung ist gigantisch“, sagte der Staatssekretär im deutschen Bundesumweltministerium, Jochen Flasbarth, am Vorabend des Finaltags. „Die produzierten Mengen sind nicht nachhaltig. Das immer neue Hinzufügen des Plastiks muss Grenzen finden.“

Umweltorganisationen warnten vor den Konsequenzen, die ein Scheitern der Verhandlungen nach sich ziehen würde. „Die Folgen eines verwässerten Kompromisses sind für Menschen und die Natur überall in der Welt enorm“, erklärte die Organisation WWF. Der Leiter der Greenpeace-Delegation rief die anwesenden Minister auf, „die Ambitionen, die sie versprochen haben“, aufrechtzuerhalten.

Auch im Dezember scheiterten die Verhandlungen

Die Verhandlungen in Genf folgen auf die gescheiterten Gespräche im südkoreanische Busan vom vergangenen Dezember. Diese Gespräche hätten eigentlich bereits die letzte Verhandlungsrunde für ein Plastikabkommen sein sollen. Bei der zehntägigen Konferenz in Genf hatten die Unterhändler nun auf einen Durchbruch gehofft.

Plastikmüll sorgt weltweit für massive Umweltverschmutzungen. Mikropartikel des Kunststoffabfalls treten auch im menschlichen Körper auf. Derzeit werden jährlich mehr als 400 Millionen Tonnen Plastik produziert, die Hälfte davon für Einwegprodukte. Weniger als zehn Prozent des Plastikmülls wird recycelt. Bis 2060 könnte sich die Plastikproduktion Schätzungen zufolge verdreifachen. (afp/dpa/red)