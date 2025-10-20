Logo Epoch Times

vor 6 Minuten

Warnstreik bei Coca-Cola - bundesweite Aktionen sollen folgen

vor 14 Minuten

Messerangriff in Bremen: Maskierter ersticht Frau und verletzt Kind

vor 31 Minuten

Betagte Nonnen besetzen ihr Kloster in Österreich

vor einer Stunde

Schweizer Zementhersteller übernimmt Duisburger Xella-Konzern

vor einer Stunde

EU will Schiffe der russischen Schattenflotte kontrollieren dürfen

vor 2 Stunden

Polizeieinsatz wegen Räumung in Berlin: Pyrotechnik gezündet

vor 2 Stunden

Chinas US-Unterhändler verliert Posten bei der WTO

vor 2 Stunden

Exporte von Eisen und Stahl sinken deutlich

vor 3 Stunden

Trump für Einfrieren des Ukraine-Frontverlaufs: „Geht nach Hause, stellt die Kämpfe ein, stoppt das Töten“

vor 3 Stunden

Trump: Waffenruhe im Gazastreifen weiterhin in Kraft

Logo Epoch Times
Umräumen auf X

Ungenutzte Accountnamen auf X werden wieder freigegeben

In der fast 20-jährigen Geschichte von Twitter und X haben sich einige Nutzernamen angesammelt, die nicht mehr aktiv genutzt werden. Die Firma von Elon Musk will sie nun neu verteilen.

top-article-image

X (früher Twitter) auf einem Smartphone – nun könnten sich Nutzernamen ändern.

Foto: Mauro Pimentel/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Online-Plattform X schafft einen Marktplatz zur Umverteilung ungenutzter Profilnamen. Die Möglichkeit soll zunächst nur zahlenden Kunden mit Abonnements der Stufen Premium Business und Premium+ für 38 Euro im Monat vorbehalten bleiben.
X teilt die Nutzernamen dabei in zwei Kategorien ein. Sogenannte Prioritätsnutzernamen bestehen etwa aus Namen oder Wortkombinationen.
Abo-Kunden werden sie kostenlos beantragen können und sollen binnen drei Tagen eine Antwort bekommen. Wenn Nutzer ihre Abonnements beenden oder herabstufen, werden ihre Profile auf ihren ursprünglichen Accountnamen zurückgesetzt.
Mehr dazu
Für „seltene Nutzernamen“, die zum Beispiel sehr kurz oder besonders sind – etwa „@Tom“ oder „@Pizza“ -, ist ein anderes Verfahren vorgesehen. Sie sollen entweder auf Einladung von X gekauft werden können oder über öffentliche Bewerbungsverfahren verfügbar gemacht werden. Gekaufte Nutzernamen behält man auch dann, wenn das X-Abonnement ausläuft.
Musk hatte vor knapp drei Jahren für rund 44 Milliarden Dollar (etwa 37,7 Milliarden Euro) den Kurznachrichten-Dienst Twitter gekauft und in X umgetauft. Der Unternehmer kündigte bereits vor einiger Zeit an, dass Nutzernamen, die von nicht mehr aktiv genutzten Accounts belegt werden, wieder freigegeben werden sollen. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.