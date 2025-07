Verschärfung der humanitären Krise in Afghanistan

UNO rechnet 2025 mit etwa 3 Millionen Rückkehrern nach Afghanistan

Etwa 3 Millionen Afghanen könnten nach Schätzungen der Vereinten Nationen in diesem Jahr in ihr Heimatland zurückkehren und die humanitäre Krise in dem Land weiter verschärfen.