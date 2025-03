US-Außenminister: „Wir haben einen Fleischwolf in der Ukraine finanziert“

US-Außenminister Marco Rubio glaubt, dass die Beziehungen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wiederhergestellt werden könnten – vorausgesetzt, die Ukraine strebe einen langfristigen und stabilen Frieden an. Das sagte Rubio im Exklusivinterview mit der CNN-Journalistin Kaitlan Collins nach dem jüngsten Eklat im Weißen Haus.

Allerdings machte Rubio auch klar, dass Selenskyj sich nach dem hitzigen Treffen mit Trump und seinem Vizepräsidenten JD Vance entschuldigen müsse. „Ich denke, er sollte sich dafür entschuldigen, dass er unsere Zeit bei dem Treffen verschwendet hat, das so enden musste, wie es geendet ist“, so der US-Außenminister am Freitagabend gegenüber CNN.

Selenskyj habe „diese Sache zu einem Fiasko gemacht“, fügte er hinzu. „Es gab keinen Grund für ihn, ins Weiße Haus zu kommen und sich so feindselig zu verhalten.“

Ursprünglich sollte das Treffen am Freitag der Unterzeichnung eines Rohstoffabkommens zwischen der Ukraine und den USA dienen. Es hätte den USA Zugang zu seltenen Ressourcen in der Ukraine verschafft. Doch nach dem Wortgefecht auf offener Bühne zwischen Selenskyj, Trump und US-Vizepräsident JD Vance im Oval Office kam der Vertrag nicht mehr zustande.

Russland muss an den Verhandlungstisch

Der US-Außenminister machte deutlich, dass die Unterzeichnung des Abkommens Amerika an die Ukraine gebunden hätte. Das wäre, laut Rubio, eine Sicherheitsgarantie gewesen. In den letzten zehn Tage habe die Ukraine allerdings die Verhandlungen erschwert.

„Dieses Abkommen hätte vor fünf Tagen unterzeichnet werden können, aber sie [die ukrainische Delegation] bestanden darauf, nach Washington zu kommen“, sagte Rubio. Selenskyj sei nach Washington gekommen und Trump einen Vortrag über Diplomatie zu halten. Er bedauerte den Ausgang des Treffens, das den Fortschritt der Friedensverhandlungen behindert habe.

Rubio bekräftigte Trumps Absichten, den Konflikt mit Russland zu beenden: „Wir haben unseren Plan hier sehr deutlich erklärt: Wir wollen die Russen an einen Verhandlungstisch bringen. Wir wollen ausloten, ob Frieden möglich ist.“

Stattdessen habe Selenskyj den russischen Präsidenten Wladimir Putin verbal angegriffen und versucht, Trump dazu zu bringen, es ihm gleichzutun. „Und so beginnt man zu glauben, dass Selenskyj vielleicht gar keinen Friedensvertrag will“, so Rubio weiter. Weiter betonte der Außenminister, dass die Strategie der US-Regierung im Moment darin bestehe, zu prüfen, ob die russische Seite den Krieg wirklich beenden wolle.

Unrealistische europäische Vorstellungen

Mit Hinblick auf Europa, so Rubio, habe er die Außenminister nach einem europäischen Plan zur Beendigung des Krieges gefragt. „Ich kann Ihnen sagen, was mir ein Außenminister gesagt hat – und ich werde nicht sagen, wer es war. Dieser Minister sagte, dass der Krieg noch ein weiteres Jahr andauern wird, und dann wird sich Russland so geschwächt fühlen, dass es um Frieden betteln wird.“

Das sei kein realistischer Plan, so der US-Außenminister. „Wenn also eine Chance auf Frieden besteht, auch wenn es nur eine einprozentige Chance ist, muss diese ausgelotet werden. Und genau das versucht Präsident Trump.“

Unter Präsident Biden habe die USA, so Rubio, eine Pattsituation finanziert. „Wir haben einen Fleischwolf finanziert. Und zum Leidwesen der Ukrainer haben die Russen mehr Fleisch zum Mahlen, und ihnen sind Menschenleben egal.“

Die Verhandlungen nun seien kein „politischer Wahlkampf“, betonte der US-Außenminister. „Hier geht es um internationale Diplomatie mit hohem Einsatz und um den Versuch, einen sehr, sehr gefährlichen Krieg zu beenden.“

Aufgabe als Außenminister den Frieden zu schaffen

Die CNN-Journalistin Kaitlan Collins konfrontierte den Außenminister mit Äußerungen, in denen er Putin früher als Kriegsverbrecher und Schlächter bezeichnet hatte. „Und im Moment besteht meine Aufgabe als Außenminister darin, Frieden zu schaffen“, antwortete Rubio. „Diesen Konflikt und diesen Krieg zu beenden. Letztlich ist das die Aufgabe des Außenministeriums.“

Marco Rubio äußerte weiter Kritik an Medienberichten, die USA hätten die Verhandlungen mit der Ukraine nicht koordiniert. Das sei falsch, so Rubio. „In den vergangenen zehn Tagen haben sich die Ukrainer mit dem amerikanischen Handelsminister, dem Außenminister und dem Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten getroffen, mit Präsident Trump telefoniert und Selenskyj war heute im Oval Office. Ich habe in den vergangenen zehn Tagen dreimal mit dem Außenminister der Ukraine gesprochen.“

Friedenswille kann Situation bereinigen

Das Treffen endete nun in großer Frustration. Rubio hofft, dass die Situation jetzt neu bewertet werde und mehr Reife und Pragmatismus einkehren. „Heute Nacht werden Menschen in der Ukraine sterben. Heute Nacht werden Menschen in diesem Konflikt sterben. Wir versuchen, diesen Konflikt zu beenden.“

US-Präsident Trump müsse jetzt ermöglicht werden, den Krieg zu beenden, so Rubio. Er glaubt, dass die Beziehung zwischen Trump und Selenskyj wiederhergestellt werden könne, wenn die Ukraine einen dauerhaften und anhaltenden Frieden erreichen wolle.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Rubio Says Zelenskyy Should Apologize for Turning Meeting Into Fiasco“. (redaktionelle Bearbeitung pl)