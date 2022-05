US-Cancel Culture infiltriert französische Gesellschaft

Studenten beim Lesen vor der renommierten Sorbonne-Universität in Paris. Foto: iStock

Frankreich hat sich lange bemüht, seine kulturellen Eigenheiten zu bewahren, doch jetzt greift auch dort die amerikanische Cancel Culture um sich.

Was als linke Bewegung in den Vereinigten Staaten begann, die Personen des öffentlichen Lebens durch Beschämungstaktiken ins Visier nimmt, hat sich in den sozialen Medien durch Hashtags wie #MeToo entzündet und zu einer allgegenwärtigen Untergesellschaft geführt, die als „Cancel Culture“ bekannt ist.

Sie hat sich jedoch weit über die Grenzen der USA hinaus verbreitet und wird von einigen Franzosen und Frankokanadiern als Schandfleck ihrer Gesellschaft betrachtet.

„Die Weigerung, die eigenen Überzeugungen oder Gewissheiten in Frage zu stellen, mit gegenteiligen Standpunkten konfrontiert zu werden oder sie auch nur zu hören, zeigt einen beunruhigenden Rückzug des demokratischen Geistes“, schrieben der Bildungsminister von Québec, Jean-Francois Roberge, und der französische Bildungsminister Jean-Michel Blanquer in einem offenen Brief.

Die beiden führenden Köpfe des Bildungswesens beklagten die von ihnen selbst so bezeichnete „Woke-Agenda“ und deren Auswirkungen auf die französische Kultur in beiden Ländern in den letzten Jahren. Gemeinsam bezeichneten sie dies als eine „Kultur der Intoleranz und Auslöschung“, die von den US-Universitäten ausging.

In den Vereinigten Staaten fand Anfang dieser Woche ein Kampf gegen die „Woke“-Zensur statt, nachdem Elon Musk am 25. April Twitter übernommen hatte.

Nachdem die Zensur in den USA immer aggressiver wird und Konten in den sozialen Medien mit Inhalten, die den populären „Woke“-Narrativen widersprechen, gelöscht werden, ist Musk für viele ein Held der freien Meinungsäußerung geworden.

Über das Bildungssystem eingedrungen

Wie bei vielen kontroversen Bewegungen hat die amerikanische Cancel Culture bei den Frankokanadiern und in Frankreich über das Bildungssystem einen Fuß in die Tür bekommen.

Im Jahr 2019 wurden in 30 weiterführenden Schulen im Südwesten Ontarios mehr als 4.700 Bücher aus den Bibliotheksregalen entfernt und in einer „Flammenreinigungszeremonie“ verbrannt – als Symbol der Versöhnung mit den Ureinwohnern der Region und der Abschaffung veralteter gesellschaftlicher Darstellungen.

Zu den literarischen Opfern gehörten auch die Comicbücher „Tim und Struppi“ und „Lucky Luke“, die beide seit Langem als kulturelle Schätze gelten.

Kanadische Politiker kritisierten die Geste scharf, darunter Premierminister Justin Trudeau, der sagte: „Persönlich würde ich der Verbrennung von Büchern niemals zustimmen.“

Auch in Frankreich hat die amerikanische Cancel Culture seit 2019 die Universitäten infiltriert und zu Bewegungen geführt, die sich gegen alles richten, von öffentlichen Denkmälern bis hin zur Kunst und zur Denunziation bekannter Intellektueller wie Alain Finkielkraut.

Während einer Vorlesung mit dem Titel „Moderne, Erbe und Fortschritt“ musste Finkielkraut an der Pariser Eliteuniversität Sciences Po antirassistischen Protesten ausweichen und Kulturbefürwortern absagen, weil er die abendländischen Traditionen so vehement verteidigte.

An der renommierten Sorbonne-Universität boykottierten Demonstranten eine Theateraufführung des klassischen griechischen Stücks Suppliants von Aischylos, weil die dunklen Masken der Schauspieler Ähnlichkeiten mit dem amerikanischen „Black Face“-Makeup aufwiesen.

Woke-Agenda treibt Spaltung voran

Der französische Präsident Emmanuel Macron, der am 24. April eine zweite Amtszeit gewonnen hat, äußerte sich offen über die Ursprünge der Cancel Culture: „Es gibt bestimmte sozialwissenschaftliche Theorien, die vollständig aus den Vereinigten Staaten importiert wurden“, sagte der wiedergewählte Staatschef.

Der französische Präsident behauptet, dass Amerikas „Agenda des Erwachens“ sein Land „rassifiziert“ und zu mehr Spaltung führt, was ihm den Spott von Progressiven auf der ganzen Linie eingebracht hat.

Viele unterstützen jedoch Macrons Haltung zur Cancel Culture, darunter die farbige französische Ministerin für Diversität, Elisabeth Moreno. „Die ‚Woke‘-Kultur ist etwas sehr Gefährliches, und wir sollten sie nicht nach Frankreich bringen“, sagte Moreno.

In den Vereinigten Staaten hat sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump nicht gescheut, seine Gedanken über die Gefahren der „Woke“-Agenda in Amerika zu äußern: „Dies ist die Definition von Totalitarismus, der unserer Kultur und unseren Werten völlig fremd ist und in den Vereinigten Staaten von Amerika absolut keinen Platz hat“, sagte Trump.

Zuerst erschienen in The Epoch Times USA mit dem Titel „US Cancel Culture is Quietly Infiltrating French Society„. Deutsche Übersetzung von nmc.

