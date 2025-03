Vor Besuch Grönlands von US-Vizepräsident rückt das Thema Sicherheit in den Fokus

Innerhalb weniger Tage wurde der neueste Grönland-Reiseplan für einen Besuch hochrangiger Amerikaner am 28. März veröffentlicht und dann auf ein Ziel geändert, das die Sicherheitsbeziehungen der USA zu Grönland hervorhebt – sowie den Rückschlag, der durch den ursprünglichen Plan ausgelöst wurde.

Am 23. März, weniger als zwei Wochen nach den Wahlen im dänischen Territorium, gab das Weiße Haus bekannt, dass die zweite Dame Usha Vance und eine US-Delegation nach Grönland reisen würden, um kulturelle Stätten zu besuchen und das nationale Hundeschlittenrennen, das Avannaata Qimussersu, zu beobachten.

„Frau Vance und die Delegation freuen sich darauf, dieses monumentale Rennen zu erleben und die grönländische Kultur und Einheit zu feiern“, schrieb das Weiße Haus.

Sicherheit und seltene Erden

Präsident Donald Trump hat weiterhin über den Beitritt Grönlands zu den Vereinigten Staaten gesprochen und dabei die entscheidende Sicherheitsbedeutung des Territoriums im Wettbewerb mit Russland und China betont, sowie sein Potenzial als Quelle für Seltene Erden und andere wertvolle Mineralien.

Ressourcen, die in einem Land, das wirtschaftlich stark auf Fischerei und Subventionen aus Dänemark angewiesen ist, weitgehend nicht genutzt wurden. In den letzten Wochen hat er seinen Ton gemildert und in einer gemeinsamen Ansprache an den Kongress seinen Respekt für die Selbstbestimmung Grönlands betont.

Die Nachricht von Vances Reise stieß bei einigen grönländischen Politikern auf Ärger, die sich noch im Prozess der Parlamentsbildung befinden. Bei den Wahlen am 11. März kam die Mitte- bis Mitte-rechts-Partei Demokraatit, die eine schrittweise Unabhängigkeit befürwortet, mit etwa 30 Prozent der Stimmen auf den ersten Platz.

Naleraq, die Partei, deren Führer eine schnelle Unabhängigkeit anstrebt und die Idee eines US-Territorialstatus ins Spiel gebracht hat, belegte den zweiten Platz mit knapp unter 25 Prozent der Stimmen. Andere Parteien, die Unabhängigkeit befürworten, oft mit schrittweiseren Zeitplänen, beanspruchten den Großteil der restlichen Stimmen.

Der geschäftsführende Premierminister, Mute Egede, sprach auf Facebook von „amerikanischer Aggression“ und nannte den geplanten Besuch „eine Machtdemonstration gegenüber uns.“

„Wir befinden uns mitten in Verhandlungen für eine neue Koalition“, schrieb er. „Wir dürfen uns nicht unter Druck setzen lassen.“

Einer sieht Druckkampagne, der andere nicht

Ulrik Pram Gad, ein Forscher für globale Sicherheit, der sich auf grönländisch-dänische Beziehungen spezialisiert hat, sagte in einer E-Mail an Epoch Times am 24. März, dass die Ankündigung „ein weiteres Beispiel dafür ist, dass die Trump-Administration sich nicht um die Regeln des Spiels in der traditionellen Diplomatie schert“, und fügte hinzu, dass es einer „Druckkampagne auf die neue Regierung“ gleichkomme.

James Robbins, Dekan für akademische Angelegenheiten am Institute of World Politics und nationaler Sicherheitsstratege, sah die Reaktion anders.

„Es ist interessant für mich, dass sie hart gegen Vorschläge vorgehen, die gar nicht auf dem Tisch liegen“, sagte er am 24. März zu Epoch Times und fügte hinzu, dass die Trump-Administration keinen formellen Vorschlag vorgelegt habe. „Wir haben diese große neue Idee von ihnen, und es wird einige Zeit dauern, darüber zu sprechen und darüber nachzudenken.“

Kurz nach Ankündigung, änderten sich die Reiseroute

Am 25. März gab das Weiße Haus bekannt, dass die zweite Dame von ihrem Ehemann, Vizepräsident JD Vance, begleitet werden würde. Anstelle des Hundeschlittenrennens zu beobachten, würden sie die Pituffik Space Base in Grönland besuchen, den zentralen Knotenpunkt der US-Militärpräsenz in Grönland, die bis zum Zweiten Weltkrieg zurückreicht.

„Vernachlässigung und Untätigkeit seitens dänischer Führer und früherer US-Verwaltungen haben unseren Gegnern die Gelegenheit gegeben, ihre eigenen Prioritäten in Grönland und der Arktis voranzutreiben. Präsident Trump ändert zu Recht den Kurs“, schrieb das Weiße Haus.

Hinweise auf wachsendes russisches und chinesisches Interesse

Im Oktober 2024 wurden chinesische und russische Küstenwachesschiffe in Formation durch die Beringstraße gesichtet, nicht weit von Alaska entfernt. In einem Artikel aus dem Jahr 2024 identifizierte das Center for Strategic and International Studies die Grönland-Island-Vereinigtes Königreich (GIUK)-Lücke im Atlantik als ein wichtiges Ziel für die NATO angesichts russischer militärischer Ambitionen und kam zu dem Schluss, dass Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krieges „die Relevanz der GIUK-Lücke zurück ist“.

In einer E-Mail an Epoch Times vom 26. März verknüpfte Gad den neuen Plan mit geplanten Protesten beim Hundeschlittenrennen. Es wurde erwartet, dass Demonstranten der zweiten Dame den Rücken zukehren würden.

„Passiver Widerstand hat den Konflikt gewonnen“, schrieb er. „Sie haben die sichere Version gewählt, die Basis zu besuchen, wo keine Demonstrationen erwartet werden können – aber auch keine Bilder produziert werden können, die die falsche Erzählung legitimieren, dass die Grönländer Amerikaner sein wollen.“

Drew Horn, CEO des Unternehmens für kritische Mineralien GreenMet und ein früherer Besucher Grönlands, sagte in einer E-Mail an Epoch Times vom 26. März: „Die Delegation gibt ihnen die angemessene Zeit und den Raum, ihre neue Regierung nach Wunsch zu bilden, mit der Absicht, Grönland zu unterstützen, wie sie es wünschen, und nicht einzugreifen, wie wir es derzeit bei dänischen Interessen und Stellvertretern sehen.

„Der Besuch der Delegation bei der Pituffik Space Base zeigt Präsident Trumps Engagement, Grönland als wichtigen nordamerikanischen Verbündeten der Vereinigten Staaten Sicherheit zu bieten, auf eine Weise, die nur Grönland unterstützt, wie von ihrem Volk gewünscht.“

Arktische Sicherheit im Fokus

Robbins erläuterte diese Sicherheitsinteressen und wie sie in der Zukunft aussehen könnten, in seinem Interview mit The Epoch Times.

Er sagte, dass das Schmelzen des Meereises in der Arktis Schifffahrtsrouten in der Region öffnen könnte, was die Region für Russland zugänglicher machen würde – auf diesem Breitengrad näher an Grönland, als es scheint.

„Wenn Grönland ein unabhängiges Land würde, dann müssten sie unbedingt irgendeine Art von Sicherheitsbeziehung mit jemandem haben, weil sie ihr Land nicht verteidigen könnten“, sagte Robbins, während er auch die Fähigkeit Dänemarks in Frage stellte, diese Art von arktischer Sicherheit zu bieten.

Im Februar kündigte Dänemark Pläne an, die Verteidigungsausgaben über 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben.

Robbins wies auch auf einige aktuelle amerikanische Schwachstellen in der Arktis hin. Im Jahr 2024 hatte Russland 36 Eisbrecher im Vergleich zu nur zwei, die den Vereinigten Staaten gehören.

Ein unabhängiges Grönland „könnte Beziehungen zu jedem anderen Land knüpfen“, einschließlich Russland und China, sagte Robbins.

„Das wäre für uns eine Bedrohung, sicherheitstechnisch, und eine Bedrohung für den Westen“, sagte er.

Er erwartet, dass Grönlands Lage nahe bei Russland es für Raketenabwehr und Frühwarnsysteme wichtiger machen könnte. Aus ähnlichen Gründen kooperieren Kanada und die Vereinigten Staaten beim North Warning System, einem Netzwerk von Überwachungsradaren in Alaska und im Norden Kanadas.

Offensive Waffen wie interkontinentale ballistische Raketen sind eine andere Geschichte. Diese landgestützten strategischen Nuklearsysteme „wurden immer in den Vereinigten Staaten gehalten“, sagte er.

Gad schrieb, dass dänische Sicherheitsexperten Trumps Reden über Grönland mit der Art und Weise verglichen haben, wie der russische Führer Wladimir Putin vor der Annexion 2014 über die Krim sprach.

„Die jüngsten Reaktionen der scheidenden und angetretenen Premierminister heben hervor, dass die meisten Grönländer mittlerweile die Einladungen der USA hauptsächlich als Bedrohung sehen“, sagte Gad.

Robbins lehnte diese Analogie ab und sagte, dass Russland nach umfangreicher politischer Kriegsführung und Subversion eine bewaffnete Invasion gestartet habe. Ein besserer Vergleich, sagte er, wäre der Kauf der Dänischen Westindien durch die USA, der 1916 stattfand.

Robbins denkt auch, dass sich die Wahrnehmungen ändern könnten, insbesondere wenn die Bedingungen eines US-Vorschlags für das grönländische Volk ansprechend sind. Als möglichen Vergleichspunkt nannte er den Alaska Permanent Fund, der Einnahmen aus staatlichen Mineralien an die Bewohner Alaskas verteilt. Grönlands natürliche Ressourcen könnten eine ähnliche Regelung ermöglichen.

„Sie hatten diese Wahl, die eine Regierung eingesetzt hat, die der Idee gegenübersteht. Nun, das ist fair genug. Das liegt bei ihnen. Das bedeutet nicht, dass man nicht weiter darüber diskutieren kann. Vielleicht wollen sie das Angebot hören, weil das Angebot noch gar nicht auf dem Tisch liegt“, sagte Robbins.

Mit Material der Agenturen.