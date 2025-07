USA: Olympia-Ausschluss von Transfrauen

Transfrauen dürfen in den USA fortan nicht mehr bei olympischen Wettkämpfen antreten: Am 21. Juli trat eine aktualisierte Richtlinie in Kraft, die „ein faires und sicheres Wettkampfumfeld für Frauen gewährleisten“ solle, wie das Nationale Olympische und Paralympische Komitee der USA (USOPC) auf seiner Website erklärte.

Die neue Regelung geht auf eine im Februar von US-Präsident Donald Trump unterzeichnete Verordnung zur Verbannung von Transgender-Athletinnen aus dem Frauensport zurück.

Die Aktualisierung der Richtlinie wurde als neuer Unterabschnitt mit dem Titel „Zusätzliche Anforderungen“ auf der USOPC-Website hinzugefügt. „Die USOPC verpflichte sich, die Möglichkeiten für Athleten zu schützen“, heißt es in dem Zusatz. Sie werde weiterhin mit verschiedenen Interessenverbänden zusammenarbeiten, „um ein faires und sicheres Wettkampfumfeld für Frauen zu gewährleisten“, in Übereinstimmung mit dem Dekret des US-Präsidenten.

Trumps Verordnung „Keine Männer im Frauensport“

In einer Nachricht von USOPC-Chefin Sarah Hirshland und Präsident Gene Sykes, die den Sendern ABC News und ESPN vorliegt, heißt es, man habe als staatlich anerkannte Organisation die Verpflichtung, „die Erwartungen der Regierung zu erfüllen“.

Die Entscheidung des USOPC erfolgte, während sich die kalifornische Küstenmetropole Los Angeles auf die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2028 vorbereitet.

Trumps Verordnung mit dem Titel „Keine Männer im Frauensport“ sieht die Streichung von Bundesmitteln für Schulen und Hochschulen vor, die Transmädchen und -frauen in ihre Frauenteams aufnehmen.

Gegen solche Bildungseinrichtungen, die „Männer Frauenteams übernehmen lassen oder in die Umkleideräume (von Frauen) eindringen lassen“, würden Untersuchungen eingeleitet, die zum Entzug der Bundeshilfen führen könnten, warnte Trump bei der Unterzeichnung des Dekrets im Februar.

Transmenschen sind in den USA nur eine kleine Minderheit – aber ein großes politisches Streitthema. Während des Wahlkampfs im vergangenen Jahr hatte der Republikaner Trump seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris hart wegen ihrer Unterstützung für Transgender-Rechte kritisiert.

Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus hat Trump die Abschaffung von Förder- und Gleichstellungsmaßnahmen für Transmenschen zu einer seiner Prioritäten gemacht.

Transmenschen oder Transgender sind Menschen, welche die ihnen aufgrund ihrer biologischen Geschlechtsmerkmale zugewiesene Rolle als Mann oder Frau nicht akzeptieren. (afp/red)