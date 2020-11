„Vater der iranischen Atomforschung“ bei mutmaßlichem Attentat getötet – Israel wird Beteiligung unterstellt

Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat Israel für einen tödlichen Anschlag auf den mutmaßlichen Leiter der iranischen Atomforschung mitverantwortlich gemacht. Analysten vermuteten, dass sein Tod ebenso bedeutsam ist, wie der Tod des iranischen Befehlshabers der Quds Force, Qassem Soleimani.

Der iranische Physiker Mohsen Fakhrizadeh, der Chef des iranischen Atomprogramms sein soll und Leiter der Forschungs- und Innovationsabteilung des iranischen Verteidigungsministeriums, wurde bei einem mutmaßlichen Attentat in der Nähe von Teheran erschossen, erklärte das iranische Verteidigungsministerium.

Das iranische Verteidigungsministerium bestätigte, dass Fakhrizadeh „bei Zusammenstößen zwischen seinem Sicherheitsteam und Terroristen schwer verwundet und ins Krankenhaus gebracht wurde“, so die iranischen staatlichen Medien. Später starb er an seinen Wunden.

Video of the killing of #Mohsen #Fakhrizad, the first person in charge of the Iranian regime’s missile and nuclear project in Absard, Damavand – Tehran pic.twitter.com/P3UTLJqiKW

— Kaveh (@Kaveh03004205) November 27, 2020