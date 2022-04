„Vaterschaftskrise“ in den USA – Florida startet Hilfsprogramm für Väter

Florida verfolgt einen neuen Ansatz, die sozialen Verhältnisse im Sonnenstaat zu verbessern – die Investition in Väter. Gouverneur Ron De-Santis unterzeichnete eine Initiative, die für diesen Zweck Millionenbeträge bereitstellen soll. Er betonte, die Bedeutung der Kernfamilie und starke Väter würden die Gesellschaft stärken. Grace Coulter von NTD mit den Einzelheiten.

Der US-Bundesstaat Florida unternimmt parteiübergreifende Anstrengungen, um die landesweite sogenannte „Vaterschaftskrise“ anzugehen.

Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnete am Montag im Beisein seiner beiden kleinen Töchter ein Gesetz, das für diesen Zweck fast 70 Millionen Dollar bereitstellt. Er sagte, wenn mehr Kinder einen unterstützenden Vater – oder eine Vaterfigur – in ihrem Leben hätten, würde dies sowohl den Kindern als auch der Gesellschaft zugutekommen.

„Wenn man sich die letzten Jahrzehnte betrachtet, ist einer der schlimmsten sozialen Trends der Rückgang der Vaterschaft. In vielen Bereichen haben wir eine Vaterschaftskrise in diesem Land. Fakt ist, dass bei vaterlosen Kindern die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Schule abbrechen, mit dem Gesetz in Konflikt geraten oder andere Probleme haben, dramatisch zunimmt.“ – Gouverneur Ron DeSantis, (R) Florida.



Der Gesetzentwurf wurde von Republikanern und Demokraten gleichermaßen unterstützt – und sowohl vom Repräsentantenhaus als auch vom Senat einstimmig verabschiedet. Nach den Daten der US-Volkszählung wachsen über 18 Millionen Kinder in einem vaterlosen Zuhause auf. Das entspricht einem von vier Kindern.

Laut einer Studie der Abgeordneten des Repräsentantenhauses von Florida ist bei Kindern, die in vaterlosen Familien geboren werden, die Wahrscheinlichkeit, die Schule abzubrechen, 2-mal höher. Auch kommen vaterlose Jungen 3-mal häufiger ins Gefängnis.

Darüber hinaus sind sechs von zehn Selbstmorden unter Jugendlichen und neun von zehn obdachlosen und weggelaufenen Kindern aus vaterlosen Familien.

„Das ist die Krise des heutigen Amerikas. Das ist die Bürgerrechtsbewegung unserer Zeit.“ – Jack Brewer, Gründer, Exec. Direktor, Jack Brewer Stiftung.

Jack Brewer, Gründer und Exekutivdirektor der Jack Brewer Foundation, lobte Floridas Bemühungen und sagte, das ganze Land müsse diesem Beispiel folgen.

Der Gesetzentwurf wird sowohl Familien als auch Jugendliche unterstützen. Dazu gehören Bildungs- und Mentorenprogramme sowie persönliche Unterstützung zur Förderung einer „verantwortungsvollen und engagierten Vaterschaft“. Finanziert werden sollen Zuschüsse, die Vätern bei der Arbeitssuche, bei der Bewältigung von Unterhaltsverpflichtungen für ihre Kinder und beim Übergang von der Inhaftierung helfen sollen.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses von Florida sagte, dass die positiven Auswirkungen der Bekämpfung der „Grundursache“ so vieler sozialer Probleme für „kommende Generationen“ spürbar sein werden.