Vor Gaza-Gipfel: Drei Diplomaten aus Katar sterben bei Autounfall

Bei einem Autounfall in der Nähe der ägyptischen Stadt Scharm el-Scheich sind am Sonntag drei Diplomaten aus Katar ums Leben gekommen. Zwei weitere katarische Diplomaten seien verletzt worden, teilte die Botschaft des Golfstaates in Kairo mit. Die staatliche ägyptische Nachrichtenagentur Al-Kahera News berichtete, dass sich fünf Katarer und ein ägyptischer Fahrer in dem Fahrzeug befanden, als dieses aufgrund eines Kontrollverlust über das Lenkrad verunglückte.

In den vergangenen Tagen waren Diplomaten und offizielle Delegationen in den ägyptischen Badeort am Roten Meer gereist, um dort Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der dort festgehaltenen israelischen Geiseln zu führen.

Die katarische Botschaft in Kairo drückte ihre „tiefe Trauer und Betroffenheit“ angesichts des Todes der drei Diplomaten aus. „Die Verstorbenen und Verletzten werden heute mit einem katarischen Flugzeug nach Doha gebracht“, hieß es in einer Erklärung. Die Verletzten würden derzeit im internationalen Krankenhaus in Scharm el-Scheich medizinisch versorgt.

Katar hatte, neben Ägypten und den USA, in den indirekten Gesprächen zwischen Israel und der Hamas vermittelt, die – nach monatelangem Ringen – zu einer am Freitag in Kraft getretenen Waffenruhe geführt haben.

Ab Montag findet in Scharm el-Scheich ein Friedensgipfel unter der Leitung von US-Präsident Donald Trump und seinem ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah al-Sisi statt. Daran sollen mehr als 20 Staaten teilnehmen. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premier Keir Starmer haben ihre Teilnahme angekündigt. (afp/red)